Bea Cukai Tanjung Priok Kolaborasi dengan IWTL untuk Pemberdayaan Perempuan Logistik

Bea Cukai Tanjung Priok menjalin kemitraan strategis dengan Indonesia Women in Transportation & Logistics (IWTL) untuk meningkatkan efisiensi layanan kepabeanan dan memberdayakan perempuan di sektor logistik nasional melalui dialog konstruktif.

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok telah secara resmi membuka ruang dialog strategis dengan organisasi Indonesia Women in Transportation & Logistics ( IWTL). Langkah kolaboratif ini diresmikan melalui sebuah audiensi resmi yang berlangsung pada tanggal 11 November 2026, yang menjadi momen penting dalam memperkuat sinergi antara aparat pemungut bea cukai dan pelaku usaha di bidang logistik. Inisiatif kemitraan ini memiliki dua tujuan utama yang sangat strategis, yaitu menyerap berbagai aspirasi langsung dari pelaku usaha kepabeanan serta mendukung program pemberdayaan perempuan yang lebih intensif di sektor transportasi dan logistik Indonesia.

Mekanisme Kolaborasi dan Tujuan Strategis

Dalam pertemuan yang diselenggarakan di kantor Bea Cukai Tanjung Priok, pengurus IWTL yang dipimpin oleh Susana Riana Sari melakukan presentasi mengenai profil organisasi serta berbagai kegiatan strategis yang telah dan sedang dijalankan oleh organisasi tersebut. IWTL berfungsi sebagai wadah strategis bagi para perempuan yang aktif berkecimpung dalam sektor transportasi darat, laut, dan udara di seluruh Indonesia. Organisasi ini juga bertindak sebagai pusat berbagi pengetahuan (knowledge sharing) dan sarana penyampaian aspirasi kolektif dari para anggotanya kepada pemangku kepentingan terkait.

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Posisi Pejabat Bea Cukai Terhadap Kemitraan

Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Priok, Galih Elham Setiawan, menyambut sangat positif kehadiran pengurus IWTL dan menegaskan keseriusan institusinya dalam membangun komunikasi yang berkelanjutan. Galih Elham Setiawan menyatakan bahwa dirinya menerima langsung jajaran pengurus IWTL dengan harapan organisasi ini dapat dijadikan sebagai mitra strategis Bea Cukai Tanjung Priok dalam menghadapi dinamika perdagangan. Ia juga secara eksplisit menegaskan bahwa pihak Bea Cukai terbuka terhadap segala jenis masukan dan aspirasi yang disampaikan olehIWTL, sehingga setiap kendala yang dihadapi oleh pengguna jasa dapat dikomunikasikan secara transparan.

Visi IWTL dan Fokus Pemberdayaan Perempuan

Susana Riana Sari, sebagai pemimpin IWTL, menjelaskan secara rinci bahwa organisasi ini merupakan wadah khusus pemberdayaan perempuan (women empowerment) di sektor transportasi dan logistik. Organisasi ini secara aktif mendorong peningkatan kapasitas profesional, pertukaran pengetahuan antar anggota, serta memastikan kontribusi nyata perempuan dalam industri logistik nasional. Susana Riana Sari juga menguraikan bahwa IWTL berupaya menghimpun aspirasi anggotanya agar berbagai tantangan dan kebutuhan spesifik pelaku usaha dapat tersampaikan secara efektif kepada para pemangku kepentingan. Ia berharap melalui komunikasi dan audiensi seperti ini, berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha dapat disampaikan secara langsung sehingga menjadi bahan diskusi serius dan dapat dicarikan solusi bersama oleh semua pihak yang terkait.

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Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Tanjung Priok menyambut baik inisiatif IWTL untuk membangun komunikasi dan kemitraan yang lebih kuat dalam ekosistem logistik. Bea Cukai Tanjung Priok secara resmi mendorong agar setiap kendala pelayanan disampaikan melalui saluran komunikasi resmi yang telah ditetapkan, sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan mekanisme hukum yang berlaku. Keterbukaan komunikasi yang intens antara pengguna jasa dan petugas Bea Cukai menjadi salah satu aspek krusial dalam menjaga kualitas pelayanan publik dan integritas operasional. Melalui pertemuan yang signifikan ini, Bea Cukai Tanjung Priok berharap hubungan yang terjalin dengan IWTL tidak berhenti hanya pada sebuah audiensi formal, tetapi berlanjut menjadi kerja sama yang saling mendukung dalam jangka panjang.

Integrasi Layanan dan Kelancaran Rantai Pasok

Kolaborasi strategis antara pemerintah dan pelaku industri logistik ini diharapkan dapat membuka ruang dialog yang lebih luas dan inklusif. Sinergi ini akan memperkuat pelayanan kepabeanan yang lebih responsif serta ikut menjaga kelancaran rantai pasok logistik nasional secara keseluruhan. Dengan mengintegrasikan suara perempuan di sektor logistik ke dalam perencanaan kebijakan dan pelayanan, Bea Cukai Tanjung Priok berkomitmen untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil, efisien, dan inovatif bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang kepabeanan dan perdagangan internasional.