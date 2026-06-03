Bea Cukai Tanjung Priok Catat Layanan MITA Meningkat dan Dapatkan Apresiasi dari Pelaku Usaha

Kantor Bea Cukai Tanjung Priok melaporkan peningkatan aktivitas layanan untuk perusahaan Mitra Utama Kepabeanan (MITA) pada April 2026, mencakup ratusan konsultasi dan verifikasi dokumen, serta mendapat apresiasi dari PT Sharp Electronics atas kemudahan dan responsivitas sistemdigital SLIM 3.0.

Kantor Bea Cukai Tempat Penerimaan Barang (Kantor Pabean) Tanjung Priok mencatat berbagai aktivitas layanan kepada perusahaan berstatus Mitra Utama Kepabeanan (MITA) sepanjang bulan April 2026.

Layanan tersebut mencakup konsultasi, pendampingan, hingga pemanfaatan sistem digital yang ditujukan untuk mendukung kelancaran proses kepabeanan dan logistik. Status MITA merupakan pengakuan yang diberikan kepada perusahaan dengan tingkat kepatuhan tinggi di bidang kepabeanan. Melalui status tersebut, perusahaan memperoleh sejumlah fasilitas layanan prioritas, seperti percepatan penyelesaian dokumen, pengurangan intensitas pemeriksaan fisik, serta dukungan digitalisasi dalam penyampaian data kepabeanan. Sepanjang April 2026, layanan konsultasi yang diberikan melalui Client Coordinator (CC) MITA tercatat mencapai 703 kali secara daring.

Selain itu, konsultasi tatap muka juga dilakukan sebanyak 34 kali di ruang MITA atau AEO Lounge yang tersedia di kantor pabean. Di sisi operasional, Bea Cukai Tanjung Priok juga melakukan verifikasi terhadap 357 dokumen pemberitahuan part of yang diajukan pelaku usaha. Seluruh permohonan tersebut telah ditambahkan datanya ke dalam aplikasi CEISA TPS Online untuk mendukung proses administrasi dan pelayanan yang lebih terintegrasi. Kemudahan layanan tersebut dinilai memberikan dampak signifikan bagi kelancaran kegiatan operasional perusahaan.

Dalam audiensi bersama Tim MITA/AEO di Kantor Pusat (KPU) Bea Cukai Tanjung Priok, Heryanto, General Manager PT Sharp Electronics Indonesia, menyampaikan apresiasinya terhadap kualitas layanan yang diberikan. Layanan pendampingan dari Bea Cukai Tanjung Priok serta dukungan sistem digital SLIM 3.0 sangat mempermudah proses bisnis kami. Saya sangat mengapresiasi respons petugas layanan MITA yang cepat dan tidak terbatas waktu, ujarnya.

Menurut Heryanto, komunikasi yang terjalin secara proaktif antara petugas dan perusahaan sangat membantu dalam menjaga kelancaran operasional, termasuk saat menghadapi keterlambatan pengiriman kapal akibat dinamika geopolitik global yang kerap tidak terduga. Sementara itu, Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Tanjung Priok, Niko Budhi Darma, menegaskan pihaknya terus membuka ruang bagi masukan dan aspirasi dari para pengguna jasa. Berbagai aspirasi yang masuk akan menjadi landasan evaluasi berkesinambungan untuk perbaikan layanan.

Sinergi yang makin tangguh antara Bea Cukai Tanjung Priok dan pelaku usaha diharapkan dapat terus menopang dan meningkatkan daya saing industri nasional di pasar global. Bea Cukai Tanjung Priok menyatakan bahwa evaluasi dan pengembangan layanan akan terus dilakukan secara terus-menerus guna mendukung efisiensi proses kepabeanan serta menjaga kelancaran rantai pasok bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan iklim investasi yang lebihKondusif dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang ramai perdagangan internasional





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Bea Cukai Tanjung Priok Mitra Utama Kepabeanan MITA Layanan Konsultasi Dan Pendampingan Sistem Digital SLIM 3.0 Efisiensi Kepabeanan

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