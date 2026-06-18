Bea Cukai Tanjung Priok Capai Penurunan Drastis Kontainer Menunggu Pemeriksaan

Bea Cukai Tanjung Priok berhasil mengurangi jumlah kontainer menunggu pemeriksaan dari 3.100 menjadi 700-an melalui penambahan personel, lokasi pemeriksaan tambahan, dan perpanjangan jam kerja. Berbagai barang impor dari China dan India temuan di jalur merah.

Bea Cukai Tanjung Priok terus berupaya mempercepat pemeriksaan barang impor yang masuk di Pelabuhan Tanjung Priok. Tujuan utamanya adalah mencegah masuknya barang ilegal sekaligus mengurangi penumpukan kontainer yang telah menumpuk sejak beberapa bulan terakhir.

Upaya ini menunjukkan hasil signifikan, dengan jumlah kontainer yang masih menunggu pemeriksaan di jalur merah berkurang drastis dari 3.100 unit pada Mei 2026 menjadi sekitar 700 unit pada 17 Juni 2026. Kepala Bea Cukai Tanjung Priok, Adhang, mengungkapkan bahwa penurunan tersebut tercapai lewat beberapa langkah tambahan, termasuk penambahan personel, penambahan lokasi pemeriksaan di Jakarta International Container Terminal (JICT) dan TPK Koja, memperpanjang jam pemeriksaan hingga malam hari, serta penyesuaian pada berbagai layanan.

Menurutnya, dengan adanya lapangan tambahan yang disiapkan, banyaklah kontainer yang berhasil diselesaikan pemeriksaannya. Ia menekankan semua langkah diambil berdasarkan antisipasi ke depannya,namely segala upaya untuk mempercepat proses dari hulu hingga hilir, bekerja sama dengan para stakeholder dan operatorTPS. Pemeriksaan secara konkrit di jalur merah memiliki variasi barang.

Di antara yang ditemukan antara lain daging beku kerbau asal India dengan merek Allana, tas impor dari Tiongkok dengan motif bunga, berbagai barang listrik dan lampu dari merek Lovov, Semny, dan Lanbo, gulungan PVC untuk spanduk, serta dinamo motor listrik-semuanya berasal dari China. Paduan upaya teknis, kerjasama antar lembaga, dan工作队 tambahan menyebabkan kemacetan pun mereda dan proses Bea Cukai menjadi lebih efisien





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