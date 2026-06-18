Bea Cukai Tanjung Priok Berhasil Kurangi Penumpukan Kontainer dari 3.100 ke 700 Unit

Penumpukan kontainer di jalur pemeriksaan Bea Cukai Tanjung Priok turun drastis setelah sebelumnya menumpuk hingga 3.100 unit Mei 2026. Upaya percepatan pemeriksaan melalui personel tambahan, lokasi baru, dan sistem early warning berhasil kurangi kemacetan di pelabuhan.

Penumpukan kontainer di jalur pemeriksaan Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok telah mengalami penurunan signifikan setelah sebelumnya mencapai 3.100 unit pada Mei 2026, menimbulkan kemacetan yang mengganggu arus logistik.

Berdasarkan pengamatan di Terminal Petikemas (TPK) Koja pada 17 Juni 2026 pukul 16.00 WIB, aktivitas pemeriksaan tidak se Rambat sebelumnya. Penumpukan tersebut mencakup berbagai barang impor seperti daging beku bertuliskan huruf Arab, tas, dinamo motor, gulungan plastik, serta barang-barang berlabel Mandarin dari Tiongkok. Kontainer untuk mobil BYD dan Wuling tidak terlihat karena masuk jalur hijau yang dipercepat.

Kepala Bea Cukai Tanjung Priok, Adhang Noegroho Adhi, mengumumkan bahwa jumlah kontainer outstanding pada jalur merah turun menjadi sekitar 700 unit, berkat penambahan personel, lokasi pemeriksaan tambahan di JICT dan TPK Koja, serta perpanjangan jam kerja. Upaya ini didukung koordinasi dengan asosiasi trucking, importir, forwardier, pengelola depo peti kemas, dan operator Tempat Penimbunan Sementara (TPS) untuk mengatasi kendala operasional.

Selain itu, Bea Cukai sedang mengembangkan early warning system untuk memantau posisi kontainer setelah:Sertifikat Penyelesaian dan Pengeluaran Bar (SPPB) diterbitkan, memastikan pengeluaran barang secepat mungkin. Pihaknya menegaskan bahwa kontainer yang sudah memiliki SPPB seharusnya segera dikeluarkan dari kawasan pelabuhan. System early warning ini akan memberikan akses real-time kepada seluruh stakeholder untuk mengidentifikasi lokasi kontainer dan mengantisipasi potensi hambatan lanjutan.

Dengan langkah-langkah these Bea Cukai berharap dapat meningkatkan efisiensi logistik nasional, mengurangi biaya tersembunyi, dan menjaga stabilitas pasokan barang impor di Indonesia





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Bea Cukai Tanjung Priok Kontainer Logistik Impor

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