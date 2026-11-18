Bea Cukai mengamankan 435 kilogram emas ilegal sejak Desember 2025. Kebijakan PMK 80 Tahun 2025 atur tarif ekspor dan hilirisasi industri dalam negeri.

Kebijakan pengenaan bea keluar atas komoditas emas yang diberlakukan sejak 23 Desember 2025 memicu lonjakan signifikan dalam penindakan penyelundupan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mencatat adanya 435 kilogram emas yang diduga dikirim secara ilegal ke luar negeri sepanjang tahun 2026 hingga 16 November. Angka ini melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya, menandai meningkatnya upaya oknum pelaku usaha menghindari kewajiban fiskal negara.

Mekanisme Pemungutan Bea Keluar Emas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penetapan Barang Ekspor Berupa Emas yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar menjadi dasar hukum resmi yang mengatur mekanisme ini. Peraturan tersebut secara eksplisit menetapkan tarif bea keluar yang berkisar antara 7,5 hingga 15 persen, dengan besaran persentase spesifik disesuaikan pada klasifikasi jenis produk emas yang diekspor. Kebijakan tarif progresif ini dirancang untuk menyesuaikan tingkat pungutan berdasarkan nilai tambah dan bentuk fisik komoditas.

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Implementasi regulasi ini tidak hanya terbatas pada pemungutan pajak, tetapi juga mewajibkan eksportir untuk memenuhi sejumlah persyaratan administratif yang ketat. Salah satu kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh para pelaku ekspor adalah penyertaan laporan resmi dari surveyor. Dokumen ini berfungsi sebagai instrumen verifikasi independen untuk memastikan bahwa jumlah dan kualitas emas yang keluar dari wilayah pabean sesuai dengan data yang dilaporkan di bea cukai.

Produk emas yang terkena aturan ini mencakup berbagai bentuk fisik dengan kadar kemurnian 99 persen atau lebih. Pemerintah secara khusus mengatur komoditas dalam bentuk ingot, bar, dan granula untuk memastikan pengawasan yang menyeluruh. Dengan adanya ketentuan ini, setiap unit emas berharga tinggi yang hendak meninggalkan wilayah Indonesia harus melalui proses deklarasi yang transparan dan terverifikasi secara ketat oleh otoritas terkait.

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Posisi Pemerintah dan Tokoh Kunci

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama menegaskan bahwa pengenaan bea keluar emas merupakan strategi inti pemerintah untuk mendukung hilirisasi industri nasional. Djaka menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus memastikan pasokan bahan baku bagi industri pengolahan domestik. Tanpa adanya pungutan yang tegas, potensi kerugian negara akibat hilangnya pendapatan dari sektor komoditas strategis akan semakin besar.

Suahasil Nazara, Menteri Keuangan, memberikan penjelasan mendasar mengenai filosofi di balik aturan ini dalam konferensi pers APBN Kita edisi November. Ia menekankan bahwa jika produsen ingin memproduksi barang setengah jadi atau perhiasan, maka proses tersebut harus dilakukan di dalam negeri. Namun, jika tujuan utamanya adalah ekspor, maka kewajiban pembayaran bea keluar harus dipenuhi demi menjaga keseimbangan ekosistem industri.

Kebijakan ini juga berfungsi sebagai alat kontrol pasokan bahan baku emas bagi industri pengolahan di dalam negeri. Dengan memberatkan biaya ekspor melalui pungutan bea keluar, pemerintah berharap dapat meredam arus keluar logam mulia secara masif tanpa nilai tambah industri domestik. Langkah ini dianggap krusial untuk menjaga agar emas tidak hanya menjadi komoditas mentah yang laku di pasar internasional, tetapi juga mendorong tumbuhnya industri manufaktur pengolahan emas di Indonesia.

Dampak Real dan Tantangan Pengawasan

Lonjakan kasus penindakan terlihat jelas dari data historis yang dirilis oleh pejabat Bea Cukai. Sementara pada tahun 2025 hanya tercatat tiga kasus penyelundupan emas, angka tersebut melonjak drastis pada periode awal 2026. Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai Priyono Triatmojo mengungkapkan bahwa sejak Januari hingga Agustus 2026, aparat telah menggagalkan penyelundupan emas senilai Rp 847,94 miliar atau setara dengan berat 248,4 kilogram.

Pelaksanaan penindakan terus berlanjut sepanjang tahun, termasuk di bulan September di mana jumlah barang sitaan bertambah sebesar 29 kilogram dengan nilai pasar mencapai Rp 73,7 miliar. Hingga pertengahan Oktober, operasi gabungan di lima bandara utama, yaitu Juanda, I Gusti Ngurah Rai, Yogyakarta, Soekarno-Hatta, dan Kertajati, berhasil mengungkap pengiriman ilegal seberat 25 kilogram. Barang bukti yang disita berupa emas butiran, serbuk, dan perhiasan dengan tingkat kemurnian di atas 99 persen.

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Aksi penindakan terbaru menandakan kegigihan aparat dalam menjaga kedaulatan fiskal dan ekonomi negara. Pada kasus terbaru yang digagalkan, aparat berhasil menghentikan upaya penyelundupan logam mulia ke Malaysia yang memiliki nilai diperkirakan sekitar Rp 52,5 miliar. Dalam kasus ini saja, potensi bea keluar yang tidak terpungut oleh negara mencapai angka Rp 5,2 miliar, yang menunjukkan besarnya kerugian finansial jika praktik ilegal tersebut dibiarkan.

Analisis Pasar dan Prospek ke Depan

Lukman Leong, seorang pengamat komoditas, menilai bahwa penyelundupan emas yang berlangsung berulang dan dalam skala besar memiliki dampak buruk multidimensi. Ia menggarisbawahi bahwa praktik ini tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Pelaku usaha yang mematuhi regulasi harus menanggung beban biaya bea keluar, sementara pelaku ilegal mencoba menghindarinya demi keuntungan kompetitif yang tidak adil.

Tantangan pengawasan sebenarnya tidak berhenti sebatas pada aktivitas ekspor di pintu keluar negara. Aspek krusial lainnya adalah penelusuran asal-usul emas yang diselundupkan tersebut. Otoritas perlu memastikan apakah komoditas ini berasal dari pertambangan resmi yang memenuhi seluruh ketentuan hukum, atau justru merupakan hasil dari aktivitas penambangan ilegal yang sering kali membawa dampak lingkungan dan sosial yang buruk.

Lukman menyarankan agar pemerintah perlu memperkuat sistem penelusuran jejak emas, bukan hanya mengandalkan penindakan di perbatasan. Pengawasan yang efektif harus menjangkau seluruh rantai pasok, mulai dari titik emas diperoleh oleh produsen hingga dikirim ke luar negeri. Penguatan sistem ini diharapkan dapat menutup celah-celah yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku penyelundupan untuk mengalirkan emas berharga ke negara tujuan tanpa izin resmi.