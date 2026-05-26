Bea Cukai Soekarno-Hatta dan Avsec Bandara Internasional Soekarno-Hatta Mengamankan 17,55 Kilogram Emas Senilai Rp45,73 Miliar

Sebanyak 11 warga negara asing (WNA) dan 1 warga negara Indonesia (WNI) telah ditangkap Bea Cukai Soekarno-Hatta dan Avsec Bandara Internasional Soekarno-Hatta karena kedapatan menyelundupkan emas ke luar negeri. 12 WNA-WNI berinisial LCD, FH, XWQ, FCT, WW, ZH, ZL, WJ, GJ, ZQ, CG, dan WHL itu ditangkap tim gabungan dalam rentang waktu yang berbeda, selama periode April sampai dengan Mei 2026.

Dari hasil 12 kali penindakan itu, tim gabungan Bea Cukai dan Avsec Bandara Soetta mengamankan 17,55 kilogram emas senilai Rp45,73 miliar. Penindakan kami laksanakan berdasarkan hasil pengawasan dan analisis terhadap barang bawaan penumpang internasional yang terindikasi membawa komoditas bernilai tinggi tanpa pemenuhan ketentuan ekspor sesuai regulasi yang berlaku





