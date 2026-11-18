Bea Cukai Semarang dan Pemkot Semarang memusnahkan 6.135.728 batang rokok ilegal serta 291 liter minuman mengandung etil alkohol. Potensi kerugian negara Rp5,98 miliar berhasil diselamatkan.

Bea Cukai Semarang dan Pemerintah Kota Semarang resmi menghancurkan aset barang ilegal yang memiliki nilai ekonomi tinggi di halaman Balai Kota Semarang pada Selasa. Operasi penghancuran simbolis ini melibatkan perolehan barang negara dari 79 kali penindakan intensif yang dilakukan selama periode tahun 2026.

Daftar barang yang dimusnahkan mencakup 6.135.728 batang rokok ilegal dan 291 liter minuman mengandung etil alkohol. Total nilai pasar barang-barang tersebut diperkirakan mencapai Rp9.687.282.880 dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp5.981.506.372.

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Dampak Ekonomi Terhadap UMKM Lokal

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengapresiasi langkah tegas dalam memusnahkan rokok ilegal tersebut karena mendukung ekosistem ekonomi kerakyatan dan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah lokal. Ia menekankan bahwa tindakan ini memastikan keadilan terhadap regulasi yang telah ditetapkan oleh negara.

Peredaran rokok ilegal maupun rokok berpita cukai palsu merupakan pelanggaran administrasi perpajakan yang merusak tatanan ekonomi dan merugikan pelaku usaha yang resmi. Pelanggaran seperti ini bisa membuat pelaku usaha tidak taat dan berakhir mengganggu proses pelayanan pajak yang tak bisa masuk ke kas negara.

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Prosedur Pemusnahan Barang Sitaan

Setelah prosesi pembakaran rokok secara simbolis dan pemberangkatan truk di Balai Kota Semarang, seluruh rokok ilegal dibawa ke pabrik semen di Cirebon untuk dimusnahkan secara menyeluruh. Metode penghancuran di lokasi akhir dilakukan dengan cara dicacah menggunakan mesin shredder dan dibakar.

Adapun pemusnahan 291 liter MMEA ilegal dilakukan dengan cara dituang di halaman parkir Kantor Satpol PP Kota Semarang. Langkah ini diambil agar zat berbahaya tersebut tidak lagi memiliki nilai ekonomis dan aman dari penyalahgunaan.

Komitmen Pemberantasan Perdagangan Ilegal

Agustina menegaskan bahwa pemberantasan rokok ilegal merupakan hal yang krusial karena dapat mengganggu pembangunan kota. Ia menegaskan bahwa tindakan ini merupakan wujud kehadiran negara untuk memastikan pengusaha resmi terlindungi dari persaingan yang tidak sehat.

Pemberantasan peredaran barang ilegal tetap menjadi prioritas utama dalam menjaga integritas sektor pajak dan perlindungan pelaku usaha formal di Kota Semarang.