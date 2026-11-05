Bea Cukai Musnahkan 90 Ton Kratam, Capai Rp 4,96 Miliar

Bea Cukai Tanjung Emas dan Kejaksaan Negeri Semarang memusnahkan 90,2 ton kratam senilai Rp 4,96 miliar akibat ekspor ilegal ke India yang dipalsukan dokumennya.

Bea Cukai Tanjung Emas dan Kejaksaan Negeri Kota Semarang melancarkan pemusnahan massal terhadap barang bukti terlarang di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Kegiatan simbolis penghancuran ini dilaksanakan secara resmi pada hari Rabu, 4 November 2026, sebagai tindak lanjut dari penegakan hukum yang intensif terhadap pelanggaran kepabeanan dan penyelundupan komoditas strategis.

Detail Pemusnahan Kratam Terlarang

Bea Cukai Tanjung Emas dan Kejaksaan Negeri Kota Semarang musnahkan 3.608 karung atau 90,2 ton kratam remahan yang memiliki estimasi nilai pasar sekitar Rp 4,96 miliar. Proses penghancuran total dilakukan dengan membakar seluruh barang bukti menggunakan mesin incinerator canggih yang berlokasi di PT Global Enviro Nusa, Kawasan Industri Terboyo, Semarang, guna memastikan tidak ada residu yang dapat digunakan kembali.

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Berdasarkan penjelasan Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas, Khoirul Hadziq, seluruh volume barang bukti tersebut berasal dari hasil penindakan tegas atas upaya ekspor ilegal lima kontainer kratam yang ditujukan ke India melalui Pelabuhan Tanjung Emas. Penindakan fisik ini pertama kali dilakukan pada tanggal 10 September 2025 silam saat kapal-kapal kargo bersandar di dermaga.

Ketika dilakukan pemeriksaan mendalam oleh petugas Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta terhadap PT Alam Lintas Senara, ditemukan sebanyak 3.608 karung yang berisi rajangan daun. Uji laboratorium yang dilakukan oleh BLBC Kelas I Surabaya pada tanggal 15 September 2025 kemudian mengonfirmasi secara definitif bahwa material tersebut adalah kratam (Mitragyna speciosa).

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Modus Pemalsuan Dokumen Ekspor

Pelanggaran hukum ini melibatkan modus operandi yang terstruktur dengan memanipulasi dokumen perdagangan internasional untuk menghindari pengawasan ketat. Pelaku berusaha mengubah fakta pada invoice dan packing list dengan menyatakan bahwa 3.600 bag kratam sebenarnya adalah 3.600 bag makanan berbahan dasar kopi.

Menurut rinciannya, penindakan segera berlanjut ke tahap penyidikan sejak tanggal 15 September 2025. Proses hukum ini akhirnya menetapkan empat tersangka pada bulan Desember 2025, yaitu WI dan AS sebagai Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang memalsukan dokumen, ME sebagai pihak forwarding yang menyetujui dan mengambil keuntungan, serta MR sebagai broker yang turut berpartisipasi dalam pemalsuan.

Kasus ini kemudian dilimpahkan bersama berkas perkara dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada tanggal 6 dan 20 Februari 2026. Para tersangka dijerat dengan Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Pasal 55 KUHP, serta Pasal 20 huruf c Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dampak Regulasi dan Penerimaan Negara

Keputusan pemusnahan ini sejalan dengan Permendag Nomor 22 Tahun 2023 yang diubah dengan Permendag Nomor 8 Tahun 2025, yang secara tegas melarang ekspor kratam berukuran lebih dari 600 mikron. Aturan ini dirancang untuk mendorong hilirisasi industri agar Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, melainkan juga meningkatkan nilai tambah domestik.

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Di sisi lain, Bea Cukai Tanjung Emas terus mencatatkan kinerja penerimaan negara yang sangat solid hingga akhir Oktober 2026. Kantor Bea Cukai Tanjung Emas berhasil mengumpulkan total Rp 2,25 triliun, melampaui target penerimaan tahun 2026 sebesar 121,79 persen dengan pertumbuhan mencapai Rp 412,91 miliar atau naik 22,48 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Struktur penerimaan tersebut terdiri dari bea masuk sebesar Rp 2,16 triliun dan bea keluar sebesar Rp 91,95 miliar. Selain itu, Bea Cukai Tanjung Emas juga berhasil mengumpulkan penerimaan negara berupa pajak dalam rangka impor mencapai Rp 12,62 triliun yang naik 26,51 persen, yang terdiri dari PPN impor, PPh Pasal 22 impor, dan PPnBM.

Komitmen Sinergi Penegakan Hukum

Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan Bea Cukai Tanjung Emas menegaskan komitmen mereka untuk memperkuat sinergi penegakan hukum di bidang kepabeanan demi menjaga kedaulatan negara. Pemusnahan massal ini diharapkan dapat memberikan efek jera yang kuat kepada seluruh pelaku usaha.

Khoirul Hadziq menambahkan bahwa kegiatan ini berfungsi sebagai pengingat keras agar seluruh pelaku usaha menyampaikan pemberitahuan pabean secara benar, lengkap, dan sesuai dengan kondisi barang yang sebenarnya. Upaya ini adalah bagian dari strategi nasional untuk memastikan kepatuhan hukum dan transparansi dalam setiap transaksi ekspor impor Indonesia.