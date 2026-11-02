Bea Cukai Malang Amankan 106.000 Batang Rokok Ilegal di Malang Raya

Bea Cukai Malang mengamankan lebih dari 106 ribu batang rokok ilegal dalam operasi gabungan di Malang dan Batu. Potensi kerugian negara mencapai Rp161 juta.

Bea Cukai Malang melakukan penindakan tegas terhadap dua kasus peredaran rokok ilegal di wilayah Malang Raya. Operasi ini dilaksanakan secara serentak pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2026. Penindakan ini melibatkan patroli darat intensif serta operasi gabungan bersama Pemerintah Kota Batu. Total barang yang berhasil diamankan mencapai lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan bungkus. Atau setara dengan seratus enam ribu dua ratus dua puluh empat batang rokok. Perkiraan nilai total barang ilegal tersebut mencapai Rp161.913.540. Penanganan ini menunjukkan komitmen serius instansi dalam memberantas perdagangan bebas.

Operasi Gabungan Bersama Pemkot Batu

Salah satu fokus utama penindakan adalah kerjasama dengan Pemerintah Kota Batu. Koordinasi ini memperkuat efektifitas pengawasan di perbatasan dan jalur distribusi. Kedua instansi bekerja sama untuk memutus rantai distribusi produk tembakai ilegal. Hasil operasi gabungan ini menambah jumlah total barang sitaan secara signifikan. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka peredaran gelap di kawasan tersebut. Keamanan dan kepastian hukum menjadi prioritas utama dalam operasi ini.

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Pengejaran Mobil MPV di Sukun

Petugas menerima intelijen mengenai pengiriman rokok ilegal menggunakan mobil jenis MPV. Informasi tersebut menjadi dasar bagi tim untuk melakukan penyisiran di lapangan. Tim petugas menyusuri berbagai jalur distribusi strategis di wilayah Malang. Lokasi penyisiran mencakup area Gondanglegi, Bululawang, dan Sukun. Rute ini dipilih karena sering dilalui kendaraan pengedar barang selundupan. Proses pencarian memerlukan ketelitan dan ketekunan yang tinggi dari seluruh personel. Koordinasi lapangan dilakukan secara cepat untuk mencegah hilangnya jejak pelaku.

Hasilnya, kendaraan yang menjadi target berhasil teridentifikasi melintas di Jalan Kolonel Sugiono. Lokasi tersebut berada di dalam wilayah Kecamatan Sukun, Kota Malang. Setelah terdeteksi, petugas segera melancarkan aksi pengejaran untuk menghentikan kendaraan. Kendaraan tersebut akhirnya dihentikan di Jalan Raya Gadang, Kecamatan Sukun. Penghentian ini dilakukan untuk proses pemeriksaan fisik terhadap muatan kendaraan. Proses ini berlangsung dengan tertib dan mengedepankan prosedur keselamatan.

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Deteksi Rokok Tanpa Pita Cukai

Hasil pemeriksaan fisik menemukan barang kena cukai hasil tembakai yang mencurigakan. Petugas menemukan 5.300 bungkus rokok tanpa dilekati pita cukai resmi. Jenis barang yang diamankan meliputi sigaret kretek mesin dan sigaret putih mesin. Berbagai merek dagang teridentifikasi pada bungkus rokok yang disita. Kondisi barang yang polos atau tanpa pita menunjukkan bahwa produk tersebut ilegal. Hal ini berarti barang tersebut belum membayar pajak cukai kepada negara. Potensi kerugian negara dari jenis barang ini sangat besar jika tidak dicegah.

Analisis Dampak Ekonomi dan Potensi Rugi

Kepala Kantor Bea Cukai Malang, Johan Pandores, memberikan penjelasan rinci mengenai dampak ekonomi. Ia menyebutkan bahwa barang penindakan pertama diperkirakan bernilai Rp160.222.000. Angka ini mencakup estimasi nilai pajak cukai yang seharusnya dibayarkan. Potensi kerugian negara yang berhasil dicegah mencapai Rp80.879.200. Angka ini menunjukkan besarnya kontribusi bea cukai terhadap pendapatan negara. Penindakan ini juga melindungi konsumen dari produk tembakai yang tidak terkontrol. Kualitas dan keamanan produk menjadi hal yang dijamin oleh adanya pita cukai.

Keberhasilan penindakan ini menjadi bukti nyata upaya pemerintah dalam penegakan hukum. Setiap langkah patroli dan operasi gabungan memberikan efek jera bagi pelaku. Masyarakat diharapkan dapat mendukung upaya ini dengan tidak membeli rokok ilegal. Kehilangan pita cukai merupakan indikasi kuat bahwa produk tersebut tidak sah. Dengan demikian, upaya Bea Cukai Malang dapat berkelanjutan dan efektif. Masa depan industri cukai yang sehat memerlukan kerjasama semua pihak. Penindakan ini akan terus dilakukan secara rutin dan tanpa henti.