Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur I mengadakan sarasehan untuk sosialisasi fasilitas TPB dan KITE kepada perusahaan penerima di Jawa Timur pada Oktober dan November 2026.

Pemanfaatan fasilitas kepabeanan menjadi strategi utama bagi pelaku usaha untuk menekan biaya operasional serta meningkatkan efisiensi dalam kegiatan produksi dan perdagangan. Untuk memastikan aturan ini dilaksanakan dengan benar, Bea Cukai memberikan asistensi melalui berbagai program edukasi digital dan tatap muka kepada industri di Jawa Timur. Langkah ini bertujuan agar perusahaan dapat menikmati kemudahan impor dan ekspor tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.

Jadwal Pelaksanaan Sarasehan TPB dan KITE

Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur I menyelenggarakan kegiatan Sarasehan Perusahaan Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Acara ini mengusung tema Fasilitas Menyapa dengan fokus pada pemahaman aturan, pemanfaatan kemudahan, dan pengawasan fasilitas. Pelaksanaan sarasehan dibagi dalam dua sesi yang akan berlangsung pada tanggal 28 Oktober dan 11 November 2026. Lokasi kegiatan terfokus pada wilayah operasional Jawa Timur untuk menjangkau stakeholder langsung.

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Partisipasi Kepemimpinan dan Asosiasi Industri

Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur I Rusman Hadi hadir secara langsung untuk membuka dan memantau jalannya sosialisasi ini. Selain beliau, peserta juga terdiri dari perwakilan asosiasi usaha serta pimpinan perusahaan yang menerima fasilitas kepabeanan. Kehadiran para pemimpin perusahaan menunjukkan komitmen tinggi dalam mematuhi regulasi pabean. Asistensi ini menjadi jembatan penting antara otoritas pabean dan dunia usaha.

Cakupan Peserta dari Berbagai Jenis Fasilitas

Peserta sarasehan berasal dari beragam kategori perusahaan penerima fasilitas, termasuk Kawasan Berikat, Toko Bebas Bea, dan Gudang Berikat. Selain itu, peserta juga mencakup perusahaan yang utilizes fasilitas Pusat Logistik Berikat. Kategori lain yang hadir adalah perusahaan penerima KITE Pembebasan dan KITE Pengembalian. Keragaman peserta ini memastikan cakupan edukasi yang menyeluruh di seluruh sektor industri.

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Penjelasan Detail Tata Laksana Operasional

Dalam pertemuan tersebut, Bea Cukai memberikan penjelasan mendalam mengenai ketentuan teknis pelaksanaan fasilitas TPB dan KITE. Materi sarasehan mencakup aspek tata laksana serta operasional yang sering menjadi kendala bagi perusahaan. Penjelasan ini dirancang untuk menghilangkan ambiguitas dalam interpretasi peraturan pabean. Pemahaman yang tepat akan mencegah kesalahan administratif yang merugikan pelaku usaha.

Dampak Operasional bagi Pelaku Usaha Lokal

Pemahaman yang optimal terhadap fasilitas kepabeanan memungkinkan perusahaan mengoptimalkan arus barang dan modal. Perusahaan yang menguasai aturan TPB dan KITE dapat mengurangi biaya logistik secara signifikan. Hal ini berdampak positif pada daya saing produk mereka di pasar domestik dan internasional. Edukasi berkelanjutan dari Bea Cukai menjadi kunci keberlanjutan bisnis industri di Jawa Timur.