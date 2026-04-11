Bea Cukai Jakarta Periksa Ratusan Kapal Yacht, 29 Unit Disegel

Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jakarta melakukan patroli HVG terhadap kapal yacht. Sebanyak 112 kapal diperiksa, 29 diantaranya disegel karena pelanggaran. Berita lainnya meliputi harga emas, minyak, dan perkembangan bisnis.

Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jakarta melaksanakan patroli High Valued Goods (HVG) yang berfokus pada pemeriksaan kapal yacht . Sebanyak 112 unit kapal yacht diperiksa, dengan rincian 57 unit berbendera asing dan 55 unit berbendera Indonesia. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jakarta, Agus D.P., mengumumkan penyegelan terhadap 29 unit kapal wisata yacht berbendera asing.

Patroli ini dilakukan sebagai upaya penegakan hukum dan pengamanan penerimaan negara di bidang kepabeanan. Temuan di lapangan mengindikasikan adanya pelanggaran, seperti masa berlaku izin masuk kapal (vessel declaration/VD) yang telah habis namun kapal masih berada di wilayah Indonesia. Selain itu, ada dugaan penyewaan yacht yang seharusnya digunakan hanya untuk kepentingan pribadi pemilik atau pemegang izin VD. Pelanggaran lain yang ditemukan adalah penjualan yacht kepada warga negara Indonesia (WNI) tanpa memenuhi kewajiban kepabeanan impor.\Agus menjelaskan bahwa tindakan penyegelan tidak dilakukan terhadap yacht yang tidak terbukti melakukan pelanggaran. Kegiatan patroli HVG, termasuk pemeriksaan komoditi lain, terus dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara terhadap barang-barang bernilai tinggi. Tujuan utama patroli HVG adalah untuk memastikan keadilan fiskal bagi semua pihak, terutama mereka yang mampu membeli barang HVG, agar turut berkontribusi terhadap kewajiban keuangan negara berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden kepada Menteri Keuangan untuk menegakkan hukum demi menjaga kekayaan negara. Namun, Agus menekankan bahwa kerugian negara akibat pelanggaran tersebut belum dapat diumumkan secara rinci karena masih dalam proses penelitian dan penghitungan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Petugas sangat mengutamakan ketelitian dan kehati-hatian dalam menghitung kerugian, mengingat kompleksitas modus operandi dan nilai barang. Penyelidikan mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab dan menentukan nilai kerugian yang akurat. Proses ini membutuhkan waktu dan kehati-hatian untuk memastikan keadilan dan transparansi.\Selain informasi terkait patroli HVG, terdapat beberapa berita lain yang menjadi sorotan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan tidak adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan LPG subsidi di tengah krisis geopolitik. Sementara itu, harga emas dunia mencapai Rp81 juta per ons setelah inflasi AS naik pada Maret 2026, didorong oleh peluang penurunan suku bunga The Fed. Harga minyak dunia juga mengalami penurunan, berada di bawah level psikologis US$100 per barel. PT Sari Roti mengumumkan rencana pembagian dividen tunai tahun buku 2025 sebesar Rp 450 triliun. Telkomsel dan ZTE memperkuat kolaborasi di MWC 2026 Barcelona untuk meningkatkan konektivitas digital. PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mencatat kenaikan harga emas produknya menjadi Rp 2.860.000 per gram. Kadin Indonesia menilai Program MBG sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi baru. Terdapat pula informasi mengenai perkembangan teknologi, seperti Google yang mengembangkan fitur Tap to Share untuk Android, serta peluncuran ponsel HONOR X5d dan X5d Plus. Terakhir, terdapat berita duka mengenai seorang pemuda PPPK BPBD Makassar yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Informasi terkini tentang harga pangan dan pembaruan game Honkai Star Rail versi 4.2 juga turut disajikan





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bea Cukai Patroli HVG Kapal Yacht Penyegelan Pelanggaran Kepabeanan

United States Latest News, United States Headlines

