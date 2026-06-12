Bea Cukai Gagalkan Penyewldungan Rokok Ilegal dan Emas Senilai Rp 58,41 Miliar

Bea Cukai Indonesia berhasil mengamankan 8,262 juta batang rokok ilegal dan 17,55 kilogram emas melalui serangkaian operasi di Bandara Soekarno-Hatta. Total nilai barang yang diamankan mencapai Rp 58,41 miliar dengan potensi kerugian negara yang berhasil dicegah sebesar Rp 7,9 miliar dari rokok ilegal. Operasi ini merupakan upaya intensifikasi pengawasan terhadap barang kena cukai dan komoditas berharga yang tidak memenuhi regulasi ekspor.

Bea Cukai Indonesia berhasil melakukan sejumlah penindakan terhadap barang ilegal yang merugikan negara. Dalam operasi di lapangan, petugas berhasil mengamankan puluhan ribu batang rokok ilegal dengan total nilai diperkirakan mencapai Rp 12,68 miliar.

Penindakan ini dilakukan oleh Bea Cukai Soekarno-Hatta dan Avsec Bandara Internasional Soekarno-Hatta di berbagai lokasi. Dari totalseluruh 8.262.000 batang rokok ilegal yang diamankan, negara berhasil menyingkirkan potensi kerugian sebesar Rp 7,9 miliar, termasuk dari sisi cukai, pajak rokok, dan Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPN HT).

Penemuan rokok ilegal mencakup dua truk besar; satu truk berisi 182 karton sigaret kretek mesin (SKM) merek OK BOLD tanpa pita cukai, yakni 2.912.000 batang, dan truk lainnya menyimpan 535 karton sigaret putih mesin (SPM) merek Double Happiness disembunyikan di dalam muatan pakan ternak, totaling 5.350.000 batang. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, menegaskan bahwa operasi ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan untuk menekan peredaran barang kena cukai ilegal yang tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha tidak sehat.

Pengawasan dan penindakan terus akan diperkuat. Di sisi lain, Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Avsec Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah mengungkap upaya penyelundupan emas melalui jalur penumpang di Terminal 3 Keberangkatan Internasional sejak April hingga Mei 2026. Melalui operasi gabungan, tim berhasil melakukan 12 kali penindakan dan mengamankan total 17,55 kilogram emas senilai Rp 45,73 miliar.

Penindakan dimulai pada 16 April 2026 dengan penangkapan warga negara Indonesia (WNI) berinisial LCD yang hendak berangkat ke Hong Kong membawa 60 keping emas seberat 3,018 gram senilai Rp 7,6 miliar. Pada 19 Mei 2026, warga negara asing (WNA) asal Tiongkok berinisial FH ditangkap membawa 10 batang emas cast bar seberat 10 kilogram senilai Rp 26,18 miliar. Pada 20 Mei 2026, dua WNA Tiongkok, XWQ dan FCT, masing-masing ditangkap membawa emas cast bar dengan perkiraan nilai totaled Rp 3,39 miliar.

Esok harinya, pada 21 Mei 2026, penangkapan terhadap WW yang membawa 3 batang emas cast bar seberat 612 gram senilai Rp 1,61 miliar menambah daftar. Puncak operasi terjadi pada 24 Mei 2026 dengan tujuh kasus sekaligus yang melibatkan WNA asal Tiongkok. ZH ditangkap dengan 3 batang emas cast bar seberat 251,8 gram senilai Rp 0,662 miliar. ZL membawa 2 batang seberat 401,5 gram senilai Rp 1,06 miliar.

WJ membawa 2 batang seberat 392,5 gram senilai Rp 1,03 miliar. GJ membawa 2 batang seberat 414 gram senilai Rp 1,09 miliar. ZQ ditangkap dengan 1 batang emas cast bar seberat 516 gram senilai Rp 1,36 miliar. CG membawa 1 batang seberat 514 gram senilai Rp 1,35 miliar.

WHL ditangkap membawa 1 batang seberat 149,84 gram senilai Rp 0,394 miliar. Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno Hatta, Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, menjelaskan bahwa penindakan dilakukan berdasar pengawasan dan analisis terhadap barang bawaan penumpang internasional yang terindikasi membawa komoditas bernilai tinggi tanpa pemenuhan ketentuan ekspor. Emas ditemukan dalam berbagai bentuk, disimpan dalam koper, saku, atau dipakai sebagai aksesoris kalung. Operasi gabungan ini jelas menegaskan komitmen Bea Cukai dalam menertibkan perdagangan ilegal dan mengamankan pendapatan negara





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Bea Cukai Rokok Ilegal Penindakan Emas Bandara Soekarno-Hatta Pengawasan Penyewldungan

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