Bea Cukai Gagalkan 12 Penyelundupan Emas Senilai Rp 45,73 Miliar pada April‑Mei 2026

Tim gabungan Bea Cukai melakukan 12 penindakan antara April dan Mei 2026, menyita total 17,55 kg emas dalam bentuk keping, cast bar, dan perhiasan, dengan nilai gabungan Rp 45,73 miliar. Kasus melibatkan WNI dan WNA, terutama warga Tiongkok, yang berusaha mengekspor emas tanpa izin. Semua barang kini dalam proses penelitian kepabeanan.

Sejak April hingga Mei 2026, tim gabungan Bea Cukai berhasil menumpas rangkaian penyelundupan emas bernilai miliaran rupiah melalui penindakan yang dilakukan pada 12 kesempatan. Pengawasan difokuskan pada barang bawaan penumpang internasional yang menunjukkan indikasi logam dengan densitas tinggi.

Hasil inspeksi mengungkap keberadaan emas dalam berbagai bentuk-keping, cast bar, bahkan perhiasan-yang disembunyikan di dalam koper, saku, maupun dipakai sebagai kalung.

"Penindakan kami dilaksanakan berdasarkan hasil pengawasan dan analisis terhadap barang bawaan penumpang internasional yang terindikasi membawa komoditas bernilai tinggi tanpa pemenuhan ketentuan ekspor sesuai regulasi yang berlaku," ujar Kepala Instalasi Bea Cukai, Hengkar, pada Selasa 26 Mei 2026 di Jakarta. Aksi pertama terjadi pada 16 April 2026, ketika seorang WNI berinisial LCD yang hendak terbang ke Hong Kong tertangkap membawa 60 keping emas seberat 3.018 gram dengan nilai perkiraan Rp 7,6 miliar.

Sebulan kemudian, pada 19 Mei, petugas kembali menggagalkan upaya seorang WNA asal Tiongkok berinisial FH yang berencana mengirim 10 kilogram emas cast bar senilai Rp 26,18 miliar. Tak berhenti di situ, pada hari yang sama dua tersangka lainnya, XWQ dan FCT, masing‑masing tertangkap membawa dua batang emas cast bar dengan berat 609 gram dan 680 gram serta nilai Rp 1,6 miliar dan Rp 1,79 miliar.

Pada 21 Mei, WNA asal Tiongkok berinisial WW berhasil diamankan dengan tiga batang emas cast bar seberat total 612 gram senilai Rp 1,61 miliar. Puncak operasi terjadi pada 24 Mei 2026, ketika petugas mengungkap tujuh kasus sekaligus yang semuanya melibatkan warga negara Tiongkok.

Mereka adalah ZH (tiga batang 251,8 gram, Rp 0,662 miliar), ZL (dua batang 401,5 gram, Rp 1,06 miliar), WJ (dua batang 392,5 gram, Rp 1,03 miliar), GJ (dua batang 414 gram, Rp 1,09 miliar), serta tiga tersangka lain-ZQ (satu batang 516 gram, Rp 1,36 miliar), CG (satu batang 514 gram, Rp 1,35 miliar), dan WHL (satu batang 149,84 gram, Rp 0,394 miliar). Seluruh barang hasil penindakan kini berada dalam proses penelitian kepabeanan, termasuk uji laboratorium untuk memastikan kadar emas sesuai dengan Undang‑Undang Kepabeanan.

"Kami melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku untuk mengungkap peran masing‑masing serta menelusuri kemungkinan jaringan internasional," tambah Hengkar. Bea Cukai terus memperkuat profil penumpang dan meningkatkan koordinasi lintas instansi guna memastikan semua kegiatan ekspor emas berjalan sesuai ketentuan, sekaligus melindungi penerimaan negara dari praktik penyelundupan berisiko tinggi





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bea Cukai Penyelundupan Emas Penindakan Internasional Ekspor Ilegal Pengawasan Barang Bawaan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Luhut Singgung Masa Depan Bea Cukai, Bisa Diganti DanantaraLuhut Binsar Pandjaitan menjelaskan mengenai reformasi Bea Cukai. Lembaga ini bisa digantikan AI dan sistem Danantara demi meningkatkan transparansi ekspor SDA.

Read more »

KPK panggil empat pegawai Bea Cukai sebagai saksi kasus dugaan korupsiKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sebagai saksi kasus dugaan korupsi di ...

Read more »

Daftar Tersangka Kasus Bea Cukai: Dari Pejabat Elite hingga Bos KorporasiKPK memeriksa 4 ASN Bea Cukai Semarang dan 2 wiraswasta terkait kasus suap importasi dan gratifikasi yang menjerat sejumlah pejabat Bea Cukai serta pihak swasta.

Read more »

Bea Cukai Soekarno-Hatta dan Avsec Bandara Internasional Soekarno-Hatta Mengamankan 17,55 Kilogram Emas Senilai Rp45,73 MiliarSebanyak 11 warga negara asing (WNA) dan 1 warga negara Indonesia (WNI) telah ditangkap Bea Cukai Soekarno-Hatta dan Avsec Bandara Internasional Soekarno-Hatta karena kedapatan menyelundupkan emas ke luar negeri.

Read more »