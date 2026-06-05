Bea Cukai Denda Tiffany & Co Rp98 Miliar atas Pelanggaran Impor

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjatuhkan denda administratif sekitar Rp98 miliar kepada perusahaan perhiasan Tiffany & Co terkait pelanggaran administrasi impor barang bernilai tinggi. Penyegelan tiga gerai telah dilakukan dan proses audit selesai.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terus melakukan penegakan hukum di bidang kepabeanan. Kali ini, perusahaan perhiasan mewah Tiffany & Co dikenakan sanksi administratif berupa denda sekitar Rp98 miliar.

Keputusan ini diumumkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026 di Jakarta pada Jumat. Djaka menjelaskan bahwa proses audit yang dilakukan oleh Direktorat Audit Kepabenanan dan Cukai terhadap Tiffany & Co telah selesai. Saat ini, pihaknya tinggal menunggu penyelesaian pembayaran denda dari perusahaan tersebut karena belum jatuh tempo. Djaka mengatakan bahwa denda yang dikenakan sekitar Rp97 miliar, namun angka pasti akan disesuaikan dengan hasil audit final.

Pelanggaran yang dilakukan Tiffany & Co berkaitan dengan administrasi impor barang bernilai tinggi. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jakarta telah menyegel tiga gerai Tiffany & Co di Plaza Senayan, Jakarta. Kepala Seksi Penindakan DJBC Kanwil Jakarta Siswo Kristyanto mengungkapkan bahwa operasi dilakukan terhadap barang-barang bernilai tinggi yang diduga tidak seluruhnya diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan impor barang. Siswo menyebutkan bahwa terdapat indikasi pelaporan nilai impor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya.

Barang-barang yang tidak diberitahukan tersebut diduga merupakan perhiasan mewah dengan nilai signifikan. Proses penyegelan dilakukan pada Rabu, 11 Februari 2026, dan masih berlanjut dengan pemeriksaan lebih lanjut oleh tim audit. Menurut Siswo, pihak pemilik maupun manajemen perusahaan diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan kepada DJBC Kanwil Jakarta terkait temuan tersebut. Ia menegaskan bahwa proses hukum berjalan transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Siswo juga tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penindakan serupa terhadap toko perhiasan mewah lainnya di Jakarta apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Langkah ini merupakan bagian dari upaya DJBC untuk meningkatkan kepatuhan impor barang mewah dan mencegah kerugian negara akibat undervaluation atau pelaporan tidak lengkap. Masyarakat dan pelaku usaha diharapkan lebih teliti dalam memenuhi kewajiban kepabeanan agar terhindar dari sanksi.

Kasus Tiffany & Co menjadi peringatan bagi semua importir bahwa pengawasan DJBC akan terus diperketat, terutama untuk barang-barang bernilai tinggi yang rawan manipulasi. Denda sebesar Rp98 miliar diharapkan memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya administrasi impor yang benar





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Tiffany & Co Bea Cukai Denda Impor Pelanggaran Administrasi Barang Mewah

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