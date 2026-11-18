Bea Cukai Semarang dan Pemkot Semarang memusnahkan lebih dari 6 juta batang rokok ilegal dan 291 liter minuman beralkohol. Nilai barang mencapai Rp9,6 miliar.

Bea Cukai Semarang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang resmi memusnahkan sejumlah besar barang contravensi di bidang cukai pada Selasa, 17 November. Aksi simbolis ini menandai upaya tegas dalam penegakan hukum terhadap peredaran produk yang melanggar ketentuan perpajakan dan kesehatan masyarakat secara nasional.

Kegiatan pemusnahan tersebut melibatkan 6.135.728 batang rokok ilegal dan 291 liter minuman mengandung etil alkohol atau MMEA ilegal. Total nilai ekonomis dari barang-barang yang dihancurkan ini diperkirakan mencapai Rp9.687.282.880. Di sisi lain, negara berhasil menyelamatkan potensi kerugian pajak sebesar Rp5.981.506.372 akibat tindak pidana tersebut.

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Detail Proses Pemusnahan Barang Contravensi

Setelah upacara simbolis yang melibatkan pembakaran sejumlah rokok dan keberangkatan truk pengangkut dari Balai Kota Semarang, logistik ilegal dialihkan ke lokasi khusus untuk proses pemusnahan permanen. Rokok-rokok tersebut dibawa ke sebuah pabrik semen di Cirebon. Di sana, barang-barang ini dimusnahkan melalui dua tahap teknis untuk memastikan tidak ada lagi yang bisa masuk ke pasar gelap.

Tahap pertama di pabrik semen adalah proses pencacahan atau shredding menggunakan mesin industri berkapasitas tinggi. Setelah hancur total, sisa material kemudian dibakar di dalam tungku dengan suhu ekstrem. Metode ini dipilih untuk memastikan bahwa setiap batang rokok ilegal benar-benar hancur dan tidak bisa digunakan kembali sebagai produk konsumsi.

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Sementara itu, penanganan terhadap 291 liter MMEA ilegal dilakukan dengan prosedur yang berbeda namun tetap komprehensif. Cairan berbahaya ini dituangkan di halaman parkir Kantor Satpol PP Kota Semarang. Tujuannya adalah untuk memastikan zat tersebut tidak lagi memiliki nilai ekonomis sama sekali sebelum dibuang ke dalam saluran pembuangan yang sesuai dengan protokol lingkungan.

Asal Usul Barang dan Statistik Penindakan

Seluruh barang yang dimusnahkan saat ini adalah Barang Milik Negara atau BMMN. Status ini diperoleh setelah melalui serangkaian proses penegakan hukum yang ketat oleh instansi berwenang. Jumlah barang ini merupakan akumulasi dari 79 kali penindakan yang berhasil dilakukan oleh Bea Cukai Semarang sepanjang tahun 2026.

Kepala Kantor Bea Cukai Semarang, Budi Prasetiyo, menegaskan bahwa operasi penghancuran ini adalah hasil kerja keras para petugas di lapangan. Budi menjelaskan bahwa jutaan batang rokok tersebut bukan barang yang ditemukan secara kebetulan, melainkan hasil dari operasi terstruktur yang dilakukan secara konsisten oleh aparat.

Budi Prasetiyo juga menyoroti pentingnya dukungan pendanaan untuk keberhasilan misi ini. Operasi pemberantasan bersama yang melibatkan Bea Cukai dan Pemkot Semarang ini didukung oleh anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau DBHCHT. Dana ini berasal dari pemerintah daerah dan dialokasikan khusus untuk program penanggulangan masalah tembakau serta penegakan hukum cukai.

Modus Pelanggaran dan Jalur Distribusi Ilegal

Para petugas Bea Cukai Semarang menyasar berbagai titik distribusi yang digunakan oleh para pelanggar hukum. Jalur yang dibidik sangat beragam, mulai dari toko kelontong tradisional, toko daring atau online, hingga peredaran barang yang dilakukan melalui sales bermotor yang berkeliling.

Budi Prasetiyo menguraikan bahwa modus pelanggaran yang paling sering ditemukan di lapangan sangat bervariasi. Pelaku biasanya menjual dan mengangkut hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai resmi atau menjual rokok polos yang tidak memiliki stempel pajak.

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Dua modus lain yang cukup dominan adalah penggunaan pita cukai palsu dan penggunaan pita cukai yang salah peruntukan. Pita cukai palsu sering kali memiliki desain yang mirip dengan aslinya namun dengan kualitas kertas atau tinta yang berbeda. Sementara itu, pita cukai salah peruntukan terjadi ketika merek rokok tertentu yang seharusnya dijual di wilayah A justru dipasang di rokok yang beredar di wilayah lain.

Dampak Terhadap Pasar dan Upaya Ke Depan

Upaya pemusnahan massal ini memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas pasar legal. Dengan hilangnya jutaan batang rokok ilegal dari peredaran, konsumen diharapkan lebih beralih ke produk yang sudah memenuhi standar cukai nasional. Hal ini juga membantu melindungi industri tembakau legal dari persaingan tidak sehat yang merugikan produsen yang taat membayar pajak.

Kerugian negara sebesar hampir Rp6 miliar yang berhasil diselamatkan merupakan angka yang sangat berarti bagi kas daerah dan pusat. Dana tersebut dapat dialokasikan kembali untuk pembangunan infrastruktur dan program kesehatan masyarakat di Jawa Tengah dan nasional.

Bea Cukai Semarang berkomitmen untuk terus meningkatkan intensitas dan intensitas penindakan di tahun-tahun mendatang. Dengan modal anggaran DBHCHT dan kerja sama intensif dengan Pemkot Semarang, instansi ini siap menghadapi berbagai taktik baru yang mungkin digunakan oleh pelaku kejahatan perpajakan di masa depan.

Pemusnahan barang contravensi ini juga berfungsi sebagai peringatan keras bagi seluruh pelaku usaha. Bagi siapa pun yang berusaha menyelundupkan rokok ilegal atau minuman beralkohol tanpa izin, sanksi hukum akan diterapkan secara tegas. Kepercayaan publik terhadap keadilan perpajakan akan meningkat seiring dengan transparansi penanganan kasus-kasus semacam ini.