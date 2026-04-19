Bea Cukai dan Bareskrim Sita 21,9 Kg Sabu di Bengkalis, Selamatkan Ratusan Ribu Jiwa

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri berhasil menggagalkan peredaran 21,9 kilogram sabu di Bengkalis. Penangkapan dilakukan di sebuah hotel setelah menerima laporan masyarakat. Seorang pelaku berusia 29 tahun diamankan beserta barang bukti senilai Rp 32,8 miliar. Operasi ini menunjukkan bahwa jaringan narkotika masih aktif memanfaatkan Bengkalis sebagai jalur distribusi.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berkolaborasi erat dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, sukses menggagalkan upaya peredaran narkotika jenis sabu dalam jumlah masif. Total barang bukti yang berhasil disita mencapai angka fantastis, yaitu 21,9 kilogram. Keberhasilan ini merupakan hasil dari sinergi antarlembaga penegak hukum dalam memberantas kejahatan narkotika yang kian mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Bea-Cukai Bengkalis, Novryansyah, menjelaskan kronologi penindakan yang dilakukan. Barang bukti berupa sabu tersebut ditemukan di sebuah hotel yang berlokasi di kawasan Senggoro, Bengkalis. Penggrebekan dilakukan pada Rabu dini hari, tanggal 15 April 2026. Menurut Novryansyah, aksi penindakan ini bermula dari adanya laporan masyarakat yang diterima oleh pihak Bea Cukai sehari sebelum operasi dilaksanakan. Laporan tersebut memberikan informasi berharga mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika di wilayah tersebut. Merespons informasi tersebut, tim gabungan dari Bea Cukai dan Bareskrim segera bergerak cepat dan membentuk tim operasi. Tim tersebut kemudian melakukan penyisiran menyeluruh, baik melalui jalur darat maupun laut, mengingat geografis wilayah Bengkalis yang memiliki banyak akses perairan. Intensitas pencarian yang dilakukan oleh tim gabungan akhirnya membuahkan hasil yang signifikan. Mereka berhasil mengamankan barang bukti narkotika beserta terduga pelaku di lokasi yang telah diidentifikasi. Novryansyah menyampaikan hal ini dalam sebuah keterangan tertulis yang dikeluarkan pada Jumat, 17 April 2026, menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam memberantas narkoba. Operasi penegakan hukum yang presisi ini dilaksanakan pada sekitar pukul 03.00 WIB. Dalam kegiatan tersebut, tim gabungan berhasil menangkap seorang pria yang diduga kuat terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Terduga pelaku ini diketahui berinisial R, dengan usia 29 tahun. Dari lokasi penangkapan di hotel tersebut, petugas berhasil menemukan barang bukti narkotika yang disimpan dalam 20 bungkus plastik berukuran besar. Setelah dilakukan pengujian menggunakan alat narcotest, seluruh bungkus plastik tersebut terkonfirmasi berisi narkotika jenis methamphetamine, atau yang lebih dikenal dengan sebutan sabu. Barang bukti sabu ini ditemukan tersimpan rapi di dalam dua buah tas ransel yang juga diamankan di lokasi kejadian. Selain narkotika, petugas juga menyita dua unit telepon genggam milik pelaku, yang diduga kuat digunakan untuk berkomunikasi terkait aktivitas penyelundupan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan interogasi awal yang dilakukan terhadap terduga pelaku R, ia mengakui perannya dalam pengantaran barang haram tersebut. Pelaku mengaku menerima imbalan sebesar Rp 8 juta dari pihak yang tidak disebutkan namanya untuk tugas mengantarkan sabu tersebut. R dijadwalkan mengantarkan barang ini dari Bengkalis menuju Pekanbaru, sebuah rute yang seringkali dimanfaatkan oleh jaringan narkotika untuk jalur distribusi. Pengakuan ini semakin memperkuat dugaan bahwa wilayah Bengkalis masih menjadi salah satu titik krusial dalam rantai pasok narkotika di Indonesia. Novryansyah menegaskan bahwa temuan ini menjadi bukti nyata bahwa jaringan peredaran narkotika terus berupaya memanfaatkan potensi geografis wilayah tersebut sebagai jalur distribusi yang strategis untuk mengelabui aparat penegak hukum. Upaya pemberantasan harus terus ditingkatkan guna memutus mata rantai peredaran ini secara tuntas. Penindakan ini merupakan bagian integral dari upaya penegakan hukum yang lebih luas terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang mengatur tentang larangan penyelundupan barang ilegal, termasuk narkotika. Selain itu, tindakan ini juga didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang secara spesifik mengatur mengenai peredaran, penyalahgunaan, dan sanksi bagi pelaku kejahatan narkotika. Perkiraan nilai ekonomis dari barang bukti sabu yang berhasil disita ini sangatlah besar, mencapai Rp 32,8 miliar. Angka ini menunjukkan besarnya potensi keuntungan yang diraup oleh para pelaku kejahatan narkotika. Lebih dari sekadar nilai ekonomis, dampak positif dari penggagalan peredaran sabu ini sangatlah krusial bagi masyarakat. Bareskrim Polri memperkirakan bahwa dengan berhasil disitanya 21,9 kilogram sabu ini, telah berhasil diselamatkan potensi lebih dari 109.658 jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Angka ini merupakan estimasi berdasarkan standar dosis yang umumnya digunakan oleh para pecandu narkoba. Jumlah tersebut menggambarkan betapa besar kontribusi Bea Cukai dan Polri dalam melindungi generasi penerus bangsa dari bahaya narkoba yang dapat merusak masa depan individu maupun bangsa. Novryansyah menegaskan kembali komitmen Bea Cukai untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan seluruh aparat penegak hukum lainnya, baik di tingkat nasional maupun daerah. Penguatan kerja sama ini menjadi kunci utama dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan penyelundupan narkotika dan tindak pidana kepabeanan lainnya. Melalui sinergi yang solid, diharapkan setiap celah yang mungkin dimanfaatkan oleh para pelaku dapat ditutup rapat dan penindakan dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan efektif. Upaya Bea Cukai dan Bareskrim Polri dalam menggagalkan peredaran narkotika ini patut diapresiasi sebagai langkah nyata dalam menjaga keamanan negara dan melindungi masyarakat dari ancaman narkoba. Penindakan yang dilakukan secara terukur dan berdasarkan intelijen yang akurat menunjukkan profesionalisme aparat penegak hukum. Pengalaman dan keberhasilan dalam kasus ini akan menjadi pelajaran berharga untuk terus meningkatkan strategi dan taktik dalam memerangi peredaran narkotika yang semakin canggih dan beragam modusnya. Komitmen untuk terus waspada dan proaktif dalam menerima informasi dari masyarakat juga menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba. Kolaborasi yang terus menerus antarlembaga penegak hukum adalah kunci utama dalam menghadapi tantangan global pemberantasan narkotika. Seluruh elemen masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam melaporkan setiap aktivitas mencurigakan yang berpotensi terkait dengan peredaran narkotika, demi terciptanya lingkungan yang aman dan bebas dari narkoba bagi generasi sekarang dan mendatang. Tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan narkotika menjadi pesan kuat bahwa Indonesia tidak akan pernah mentolerir segala bentuk aktivitas ilegal yang merusak tatanan sosial dan mengancam masa depan bangsa





