PT Bank Central Asia Tbk (BCA) memberikan edukasi keuangan kepada 150 petani dan nelayan di Banyuwangi dan Bantul untuk meningkatkan literasi dan kemandirian ekonomi sektor informal.

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) resmi memperluas program edukasi keuangan yang menyasar petani dan nelayan di dua lokasi strategis, yaitu Banyuwangi, Jawa Timur, dan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Inisiatif strategis ini secara khusus dirancang untuk memberdayakan para pekerja di sektor informal agar dapat mengelola pendapatan yang fluktuatif dengan lebih efektif dan profesional.

Kegiatan edukasi ini dilaksanakan secara intensif selama bulan November 2026 dengan menjangkau total seratus lima puluh orang peserta. Jumlah tersebut terdiri dari lima puluh petani di Desa Temurejo, Banyuwangi, diikuti oleh lima puluh nelayan di kawasan Pantai Pulau Santen yang juga terletak di Banyuwangi. Peserta ketiga kelompok hadir dari kawasan Pantai Goa Cemara di Bantul dengan komposisi setara antara petani dan nelayan.

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Strategi Pemberdayaan Sektor Informal

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) berkomitmen untuk memastikan bahwa masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perikanan memiliki kemampuan dasar dalam perencanaan keuangan yang solid. Materi pembelajaran yang disampaikan mencakup strategi pengelolaan arus pendapatan dan pengeluaran harian, teknik menyisihkan dana tabungan secara rutin, serta persiapan dana darurat untuk masa depan yang tidak menentu.

Hera F Haryanto, selaku EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA, menegaskan bahwa literasi keuangan harus menjangkau para pekerja sektor informal karena mereka menghadapi pola pendapatan dan tantangan ekonomi yang sangat berbeda dari pekerja formal. Ia menekankan pentingnya kemampuan mengelola pendapatan bagi nelayan dan petani agar keberlanjutan usaha serta kesejahteraan keluarga tetap terjaga di tengah ketidakpastian cuaca, hasil tangkapan, dan fluktuasi harga komoditas.

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Data Literasi Keuangan Nasional 2026

Program pemberdayaan ini sejalan dengan temuan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data survei tersebut, indeks literasi keuangan untuk kelompok pekerja seperti petani, peternak, pekebun, dan nelayan tercatat mencapai angka 59,75 persen.

Angka tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ruang besar untuk peningkatan pemahaman masyarakat umum mengenai manajemen keuangan yang lebih baik. Melalui pendampingan yang intensif, BCA berharap peserta mampu mengenali layanan jasa keuangan formal dengan benar dan terhindar dari berbagai risiko penipuan keuangan yang sering mengintai kelompok masyarakat rentan secara finansial.

Dampak Nyata bagi Ketahanan Ekonomi Keluarga

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menargetkan agar peserta pelatihan mampu mengelola hasil usaha mereka secara bijak dan membangun cadangan keuangan yang memadai. Dengan memiliki kemampuan merencanakan pemenuhan kebutuhan dasar dan menyiapkan dana darurat, petani dan nelayan diharapkan dapat menghadapi guncangan ekonomi akibat musim panen atau harga komoditas yang turun dengan lebih tangguh.

Langkah konkret ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi keluarga di daerah-daerah terpencil. Para peserta didorong untuk memanfaatkan produk jasa keuangan yang aman dan terpercaya sebagai instrumen pendukung stabilitas keuangan jangka panjang, sehingga kehidupan ekonomi mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga dapat berkembang secara berkelanjutan di tengah dinamika pasar yang kompleks.