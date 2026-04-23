BCA Perkuat Komitmen Pencegahan Stunting Melalui Deteksi Dini Preeklamsia

Bakti BCA berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mendukung pencegahan stunting dengan memberikan bantuan alat deteksi dini preeklamsia dan sosialisasi kepada ibu hamil, serta melanjutkan program PASTI dan Ayo Cegah Stunting.

PT Bank Central Asia Tbk ( BCA ) melalui yayasan sosialnya, Bakti BCA , terus menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program pencegahan stunting di Indonesia. Langkah terbaru Bakti BCA adalah partisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi dan deteksi dini preeklamsia yang diselenggarakan di Gedung Prof. Sujudi, Kementerian Kesehatan , pada tanggal 21 April 2026.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kolaboratif untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih menjadi perhatian serius di Indonesia dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Preeklamsia merupakan gangguan kehamilan yang berpotensi menyebabkan kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah, yang keduanya merupakan faktor utama penyebab stunting pada anak-anak. Oleh karena itu, deteksi dini dan penanganan yang tepat sangat krusial untuk memastikan kesehatan ibu dan bayi.

Dalam kesempatan tersebut, Bakti BCA memberikan bantuan berupa satu paket alat deteksi dini preeklamsia kepada Puskesmas Cisompet, yang terletak di Garut, Jawa Barat. Paket alat ini terdiri dari USG (Ultrasonografi), patient monitor untuk memantau kondisi vital pasien, tablet Android yang dilengkapi dengan aplikasi Cexup, sebuah aplikasi khusus yang dirancang untuk membantu tenaga kesehatan dalam melakukan deteksi risiko preeklamsia secara lebih cepat dan akurat.

Penggunaan teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan, sehingga memungkinkan intervensi medis yang lebih tepat waktu. Selain bantuan alat, Bakti BCA juga mengundang 31 ibu hamil yang berasal dari wilayah operasional Klinik Binaan Bakti BCA, yaitu Klinik Bakti Medika Mangga Dua, untuk mengikuti sosialisasi dan menjalani pemeriksaan deteksi dini preeklamsia. Partisipasi langsung dari ibu hamil ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya deteksi dini dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengidentifikasi potensi risiko pada kehamilan mereka sejak awal.

Sebagai tambahan, Bakti BCA bersama Klinik Bakti Medika juga menyediakan layanan Mini Medical Check-Up (MCU) gratis bagi seluruh peserta, sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mendorong deteksi dini penyakit secara umum. Layanan MCU ini mencakup pemeriksaan dasar kesehatan yang dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah kesehatan sebelum berkembang menjadi lebih serius. Direktur BCA, Antonius Widodo Mulyono, menekankan bahwa upaya yang dilakukan oleh Bakti BCA sejalan dengan program pemerintah dalam menurunkan AKI.

Ia menyatakan bahwa kolaborasi aktif dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta, sangat penting untuk mencapai target penurunan AKI. Widodo menegaskan komitmen BCA untuk terus mendukung keberlanjutan hidup ibu dan anak di Indonesia dalam jangka panjang. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat berkontribusi signifikan dalam menurunkan AKI di Indonesia. Lebih lanjut, EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn, menambahkan bahwa kegiatan bersama Kementerian Kesehatan ini merupakan wujud konsistensi Bakti BCA dalam mendukung pencegahan stunting.

Sebelumnya, BCA telah meluncurkan program Partner Akselerasi Penurunan Stunting di Indonesia (PASTI) dan program Ayo Cegah Stunting. Hera menjelaskan bahwa BCA bersama organisasi filantropi dan perusahaan swasta lainnya juga turut mendukung Kementerian Kependudukan & Pembangunan Keluarga melalui program PASTI, dengan total donasi sebesar US$1 juta yang berlangsung selama empat tahun, mulai dari 2023 hingga 2026. Melalui program-program ini, sebanyak 6.070 anak berusia di bawah dua tahun telah menerima intervensi gizi selama periode 2023-2025.

Hera menekankan bahwa pencegahan stunting harus dimulai dari hulu, meliputi persiapan remaja dan keluarga, kesehatan ibu selama kehamilan, hingga tumbuh kembang anak. Ia berharap inisiatif dari BCA dapat memperkuat upaya pencegahan sejak awal kehamilan dan meningkatkan kesiapan fasilitas kesehatan dalam memberikan respons yang lebih cepat dan tepat terhadap kebutuhan ibu dan anak





tempodotco / 🏆 12. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

BCA Bakti BCA Stunting Preeklamsia Kementerian Kesehatan AKI Program PASTI Ayo Cegah Stunting

United States Latest News, United States Headlines

