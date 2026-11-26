BCA dan BNP Paribas Asset Management meluncurkan reksa dana pasar uang BNP Paribas PUSAKA. Produk ini membuka akses investasi dengan modal awal hanya Rp 10.000 melalui aplikasi myBCA.

PT Bank Central Asia Tbk atau BCA resmi berkolaborasi dengan PT BNP Paribas Asset Management untuk memperkenalkan instrumen investasi terbaru, yaitu BNP Paribas Pasar Uang Sarana Kas yang dikenal dengan akronim BNP Paribas PUSAKA. Peluncuran resmi produk investasi kelas A maupun B ini dilakukan di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 26 November 2026, menandai masuknya opsi pengelolaan dana yang lebih fleksibel bagi jutaan nasabah perbankan di Indonesia.

Detil Produk dan Mekanisme Investasi Reksa Dana

BNP Paribas PUSAKA merupakan reksa dana pasar uang pertama yang dikembangkan oleh PT BNP Paribas Asset Management dan dipasarkan secara eksklusif melalui jaringan PT Bank Central Asia Tbk. Sebagai instrumen investasi yang berorientasi pada likuiditas tinggi, produk ini dirancang khusus untuk mengelola dana menganggur atau dana cadangan agar tetap produktif. Investor tidak perlu memiliki jumlah dana yang besar untuk memulai, karena modal awal yang diminta hanya sebesar Rp 10.000 saja. Angka nominal yang sangat rendah ini menjadi kunci utama dalam demokratisasi akses investasi di kalangan masyarakat umum.

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Kemudahan akses ini dicapai melalui integrasi digital yang mulus dengan ekosistem perbankan BCA. Nasabah dapat membuka dan mengelola portofolio BNP Paribas PUSAKA secara langsung melalui fitur Investasi yang tersedia di dalam aplikasi mobile banking myBCA. Proses ini menghilangkan hambatan birokrasi tradisional yang sering menghambat partisipasi retail dalam pasar modal, memungkinkan penanaman modal terjadi secara instan tanpa perlu datang ke kantor cabang. Produk ini menawarkan alternatif yang lebih terjangkau dibandingkan instrumen pasar uang konvensional yang biasanya memiliki batas minimal deposit yang jauh lebih tinggi.

Pendapat Eksekutif dan Posisi Strategis Pihak Terkait

Managing Director of Consumer Banking BCA, Haryanto T. Budiman, menekankan bahwa keterjangkauan produk ini adalah nilai tambah utama dalam strategi inklusi keuangan. Dalam pernyataannya saat peluncuran, Haryanto T. Budiman menegaskan bahwa keberadaan reksa dana ini sangat membantu masyarakat yang ingin mulai berinvestasi dengan langkah pertama yang minim risiko. Ia menyebutkan secara eksplisit bahwa kemudahan dengan modal seribuan rupiah ini merupakan langkah konkret untuk membantu nasabah mengelola keuangan pribadi mereka. Haryanto juga menyebut bahwa ini melengkapi ekosistem reksa dana yang sudah ada, memberikan variasi pilihan bagi konsumen yang mencari instrumen dengan profil risiko rendah.

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Sementara itu, dari sisi manajer investasi, Presiden Direktur PT BNP Paribas Asset Management, Maya Kamdani, menjelaskan bahwa kolaborasi strategis dengan BCA ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk menyediakan pilihan pengelolaan dana yang mempertimbangkan kebutuhan likuiditas investor secara menyeluruh. Maya Kamdani menyatakan bahwa target pasar utama dari BNP Paribas PUSAKA adalah investor yang ingin mengoptimalkan pengelolaan dana cadangan. Tujuannya adalah agar dana yang seharusnya menganggur tetap memiliki potensi untuk memperoleh imbal hasil positif. Pendekatan ini menjawab kebutuhan pasar terhadap instrumen yang fleksibel namun tetap menghasilkan return yang kompetitif dibandingkan tabungan biasa.

Dampak Nyata dan Langkah Ke Depan bagi Investor

Keberadaan BNP Paribas PUSAKA memiliki dampak langsung terhadap cara nasabah PT Bank Central Asia Tbk atau BCA memandang aset keuangan mereka. Dengan adanya opsi investasi digital yang terintegrasi, nasabah dapat dengan cepat mengalihkan dana menganggur dari rekening giro atau tabungan ke dalam instrumen yang memberikan imbal hasil lebih tinggi. Hal ini terutama relevan bagi individu maupun pelaku usaha kecil yang memiliki arus kas masuk dan keluar yang sering berubah-ubah. Mereka tidak perlu lagi membiarkan uangnya diam saja hanya karena belum siap mengunci dana dalam jangka panjang.

BCA yang merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia dan dimiliki oleh perusahaan produsen rokok terbesar keempat, Djarum, terus memperkuat posisinya sebagai mitra keuangan digital utama. Produk ini menunjukkan komitmen BCA untuk terus memperluas pilihan investasi yang tersedia bagi nasabah melalui platform digitalnya. Kehadiran produk ini diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia dengan memberikan contoh nyata bahwa investasi tidak selalu memerlukan modal besar. Langkah ke depan akan difokuskan pada sosialisasi lebih luas agar seluruh lapisan nasabah dapat memahami manfaat dari reksa dana pasar uang ini.

Integrasi teknologi digital dalam peluncuran BNP Paribas PUSAKA juga menunjukkan transformasi mendalam dalam industri perbankan Indonesia. Aksesibilitas yang ditawarkan melalui aplikasi myBCA memungkinkan nasabah untuk memantau performa investasi mereka secara real-time. Ini memberikan transparansi dan kendali lebih besar bagi investor retail terhadap dana mereka sendiri. Dengan modal awal Rp 10.000, hambatan psikologis dan finansial untuk mulai berinvestasi dapat diatasi secara efektif, membuka jalan bagi pertumbuhan aset di bawah pengelolaan yang lebih besar di masa depan.