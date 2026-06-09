BCA Buka Pendaftaran Beasiswa PPBP dan PPTI untuk Tahun Ajaran 2027

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) membuka pendaftaran Beasiswa BCA Program Pendidikan Bisnis dan Perbankan (PPBP) serta Program Pendidikan Teknik Informatika (PPTI) untuk tahun ajaran 2027.

PT Bank Central Asia Tbk ( BCA ) membuka pendaftaran Beasiswa BCA Program Pendidikan Bisnis dan Perbankan ( PPBP ) serta Program Pendidikan Teknik Informatika ( PPTI ) untuk tahun ajaran 2027 .

Melalui Beasiswa PPBP dan PPTI, kami ingin memberikan wadah bagi talenta-talenta muda Indonesia untuk tumbuh dan berkembang bersama BCA. Kami mengajak para siswa/i maupun lulusan SMA/SMK untuk memanfaatkan kesempatan emas ini guna melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dan mengembangkan diri demi masa depan, kata EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA Hera F. Haryn melalui keterangan tertulis, Selasa (9/6/2026).

Adapun Beasiswa PPBP dan PPTI adalah program dari Bakti BCA untuk membantu generasi muda Indonesia yang ingin menempuh pendidikan tinggi dan mempersiapkan karier di bidang teknologi serta perbankan. Beasiswa PPBP terbuka bagi generasi muda yang memiliki minat dalam dunia bisnis, manajemen, dan industri perbankan. Beasiswa PPTI terbuka bagi peserta yang ingin mendalami dunia teknologi informasi, data, dan pengembangan sistem digital. Penerima beasiswa ini akan beasiswa tidak dikenakan biaya pendidikan serta akan mendapatkan berbagai fasilitas penunjang, antara lain uang saku.

Kemudian, fasilitas asrama (dormitory), sarana pembelajaran (termasuk laptop khusus PPTI), hingga kesempatan penawaran kerja di BCA setelah lulus dari program tersebut. Hera menjelaskan, siswa dan lulusan SMK yang ingin mendaftar di program PPTI wajib berasal dari jurusan yang berkaitan dengan Teknik Informatika. Hera menambahkan, pada 2025 lalu, jumlah penerima Beasiswa PPBP dan PPTI mencapai 195 orang dan sebanyak 97 persen lulusan beasiswa PPBP dan PPTI pada 2025 menjadi karyawan tetap BCA.

Siswa/i kelas XI, XII, atau lulusan SMA/SMK, rata-rata nilai rapor kelas X, XI, dan XII minimal 75,008, tidak pernah terlibat narkoba dan pelanggaran hukum lainnya. Lulus seleksi Beasiswa PPBP dan PPTI merupakan inisiatif BCA, di bawah payung Bakti BCA, yang hadir sejak 10. Pada 2025 lalu, jumlah penerima Beasiswa PPBP dan PPTI mencapai 195 orang. Sebanyak 97 persen lulusan beasiswa PPBP dan PPTI pada 2025 menjadi karyawan tetap BCA.

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Beasiswa BCA PPBP PPTI Pendidikan Bisnis Dan Perbankan Pendidikan Teknik Informatika Tahun Ajaran 2027

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