BCA Buka Lowongan Rekrutmen Relationship Officer Program 2026

Bank Central Asia (BCA) kembali membuka kesempatan karier bagi lulusan baru melalui program rekrutmen Relationship Officer (RO) Program 2026. Program ini ditujukan bagi lulusan S1 hingga S2 yang tertarik berkarier di bidang marketing, bisnis, dan relasi nasabah perbankan.

Bank Central Asia atau BCA kembali membuka kesempatan karier bagi lulusan baru melalui program rekrutmen Relationship Officer (RO) Program 2026 . Informasi lowongan ini diumumkan melalui akun Instagram resmi Life at BCA .

Program ini ditujukan bagi lulusan S1 hingga S2 yang tertarik berkarier di bidang marketing, bisnis, dan relasi nasabah perbankan. Penempatan kerja tersebar di berbagai kota besar di Indonesia, mulai dari Pulau Jawa hingga Sulawesi. Informasi resmi rekrutmen dapat diakses melalui situs karier BCA. Lowongan masih tersedia selama belum mendapatkan kandidat.

Deadline 31 Juni 2026. Program RO BCA menjadi salah satu jalur pengembangan karier di bidang pemasaran dan pengelolaan relasi nasabah. Memiliki kemampuan bahasa Mandarin, Jepang, atau Korea menjadi nilai tambah. Rekrutmen RO Program menjadi bagian dari strategi BCA dalam menjaring talenta muda yang siap berkembang di industri perbankan modern.

Selain kemampuan akademik, perusahaan juga menitikberatkan pada kemampuan komunikasi, relasi, dan orientasi target. Bagi lulusan baru yang ingin memulai karier di sektor perbankan nasional, program ini bisa menjadi peluang untuk membangun pengalaman profesional sejak dini. BCA terus berkomitmen untuk mengembangkan karier karyawan dan meningkatkan kualitas layanan perbankan di Indonesia





