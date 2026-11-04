BBTNBBS Tindak Tegas Perambahan TNBBS: 40.000 Hektare Terancam Ekosistem

Kepala BBTN BBS Hifzon Zawahiri mengumumkan penindakan tegas terhadap 40.000 hektare perambahan di TNBBS untuk melindungi habitat satwa dan mencegah bencana ekologis.

Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BB TNBBS), Hifzon Zawahiri, secara resmi mengumumkan kesiapan institusi di bawah kepemimpinannya untuk menerapkan penindakan hukum yang tegas terhadap setiap upaya pembukaan lahan baru di kawasan konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ( TNBBS). Keputusan strategis ini diambil sebagai respons langsung terhadap tingginya laju perambahan hutan yang mengancam keberlangsungan ekosistem regional di Provinsi Lampung dan Bengkulu.

Skala Perambahan Mencapai 40.000 Hektare

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan mencatat luas lahan yang telah mengalami perambahan mencapai kurang lebih 40.000 hektare. Data akurat ini diungkapkan secara langsung oleh Hifzon Zawahiri dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Bandarlampung pada hari Rabu, yang menandai titik balik penting dalam strategi pelestarian kawasan konservasi terbesar di Sumatera Selatan tersebut.

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Sebagian besar area seluas 40.000 hektare tersebut kini telah dibuka dan ditanami berbagai jenis tanaman komoditas. Penjelasan detail menunjukkan bahwa rata-rata tanaman yang membudidayakan petani ilegal di dalam kawasan hutan lindung tersebut adalah kopi robusta, yang menunjukkan motif ekonomi jelas di balik degradasi lingkungan.

Hifzon Zawahiri menegaskan bahwa sejak saat ini, BBTN BBS tidak akan lagi mentolerir sama sekali adanya aktivitas pembukaan lahan baru di dalam wilayah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Sikap keras ini menjadi prinsip utama yang akan dijalankan oleh seluruh petugas penjaga hutan untuk memastikan tidak ada lagi izin tidak resmi yang diberikan untuk konversi fungsi hutan.

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Penindakan Hukum di Wilayah Bengkulu

Sebelum pernyataan tegas mengenai skala nasional di Lampung, BBTN BBS telah melaksanakan aksi penindakan nyata di wilayah Bengkulu. Instansi tersebut berhasil menghentikan dan mengamankan aktivitas pembukaan kawasan konservasi seluas 40 hektare yang semula direncanakan akan digunakan sebagai perkebunan sawit skala komersial.

Proses penegakan hukum telah berlanjut dengan cepat setelah penggerebekan tersebut. Dari sebanyak 12 orang yang ditahan akibat keterlibatan dalam aksi perambahan, pihak berwenang telah menetapkan status tersangka bagi 4 individu. Kasus ini kini masih terus didalami oleh Polres Kaur untuk mengungkap jaringan di balik operasi ilegal tersebut.

Dalam penyelidikan yang sedang berlangsung, Polres Kaur juga memperdalam analisis mengenai dugaan keterlibatan oknum aparat negara dalam kasus perambahan 40 hektare tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penindakan tidak hanya menargetkan petani kecil, tetapi juga struktur korporasi dan jaringan politik lokal yang memungkinkan pembalakan liar.

Dampak Ekologis dan Pemulihan Habitat

Hifzon Zawahiri menguraikan berbagai dampak negatif nyata yang sudah mulai dirasakan oleh masyarakat sekitar akibat aktivitas perambahan hutan yang masif. Dampak ekologis ini meliputi gangguan serius pada pola pergerakan satwa liar, di mana harimau dan gajah dipaksa keluar dari kawasan hutan asli mereka akibat hilangnya habitat dan koridor migrasi.

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Selain gangguan biodiversitas, perubahan tata guna lahan telah memicu fenomena iklim mikro yang merusak, seperti kekeringan panjang yang berkepanjangan. Kondisi ini mengakibatkan surutnya debit air pada sungai-sungai utama di wilayah tersebut, yang kemudian berbalik menjadi bencana banjir saat musim hujan lebat tiba.

Ke depan, BBTN BBS akan berupaya keras melakukan pemulihan ekosistem pada lahan-lahan konservasi yang berhasil dibuka atau diambil alih kembali. Tujuannya adalah mengembalikan fungsi hidrologis dan ekologis lahan tersebut agar kembali ke kondisi awal sebagai penyangga kehidupan flora dan fauna endemik Sumatera.

Visi Jangka Panjang Pelestarian TNBBS

Harapan utama dari tindakan tegas yang diterapkan oleh Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan adalah terciptanya efek jera yang kuat bagi pelaku perambahan. Dengan memberikan sanksi hukum yang jelas dan pemulihan lingkungan yang terukur, institusi ini berharap dapat mencegah berulangnya kasus serupa di seluruh wilayah konservasi yang menjadi tanggung jawab mereka.

Keputusan untuk tidak lagi mentolerir pembukaan lahan baru ini merupakan langkah krusial dalam menjaga keutuhan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Langkah ini memastikan bahwa kawasan seluas ribuan hektare tersebut tetap berfungsi optimal sebagai paru-paru dunia dan rumah bagi keanekaragaman hayati yang langka di Indonesia.