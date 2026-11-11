Baznas Salurkan Bantuan Gizi untuk 659 Penerima di Indonesia

Badan Amil Zakat Nasional menyalurkan paket pangan bergizi kepada 659 penerima manfaat termasuk anak stunting dan ibu hamil di berbagai daerah pada November 2026.

Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas telah melaksanakan penyaluran bantuan paket pangan bergizi kepada enam ratus lima puluh sembilan penerima manfaat yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Kegiatan distribusi ini berlangsung secara bertahap dari tanggal tiga hingga dua belas November dua ribu dua puluh enam dengan target spesifik untuk mendukung kesehatan masyarakat.

Mekanisme Penyaluran Paket Gizi

Program bantuan ini menyasar lima ratus tujuh puluh tujuh anak yang berisiko mengalami stunting serta delapan puluh dua ibu hamil melalui jaringan Rumah Sehat Baznas. Di kota Makassar, program khusus ini menargetkan seratus anak sebagai penerima manfaat utama. Setiap paket bantuan yang disalurkan terdiri atas lima kilogram beras, enam puluh butir telur, margarin, dan susu yang didistribusikan dalam dua tahap terpisah untuk memastikan efektivitas distribusi.

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Strategi Penanganan Stunting Dini

Saidah Sakwan selaku Pimpinan Pemberdayaan Daerah Organisasi dan Kelembagaan Baznas menegaskan bahwa penanganan anak berisiko stunting harus dilakukan sejak dini. Pemenuhan kebutuhan gizi wajib dibarengi dengan pemeriksaan kesehatan secara berkala agar pertumbuhan dan perkembangan anak dapat terpantau dengan baik oleh tenaga medis.

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Pemantauan Kesehatan Rutin Tim Medis

Selain memberikan bantuan pangan, tim medis Rumah Sehat Baznas juga melakukan pemeriksaan kesehatan serta pemantauan perkembangan fisik anak secara rutin. Langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa intervensi gizi yang diberikan dapat berdampak nyata terhadap status kesehatan penerima manfaat.

Keselarasan Dengan Program Presiden

Saidah menjelaskan bahwa program ini sejalan dengan Asta Cita Presiden khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia. Fokus utama program ini adalah memastikan tumbuh kembang anak terpantau dengan baik melalui kombinasi nutrisi dan layanan kesehatan yang terintegrasi.