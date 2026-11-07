Baznas Raih Penghargaan SPS Awards 2026 Untuk Media Sosial Pemerintah Terbaik

Baznas meraih penghargaan Bronze Winner di SPS Awards 2026 untuk kategori media sosial pemerintah terbaik. Prestasi ini mengukuhkan strategi komunikasi publik digital lembaga zakat nasional.

Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas berhasil meraih penghargaan bergengsi sebagai Bronze Winner dalam ajang Serikat Perusahaan Pers atau SPS Awards 2026. Pencapaian ini spesifik diraih pada kategori Indonesia Digital Media Awards atau IDMA dengan subkategori khusus The Best Government Social Media. Penghargaan ini mengakui peran vital Baznas dalam mengelola media sosial sebagai alat komunikasi strategis dan sarana penyampaian informasi publik yang efektif kepada masyarakat luas.

Mekanisme Penganugerahan Dan Pihak Pemberi

Penghargaan resmi ini diserahkan langsung pada Jumat malam tanggal 6 November 2026. Acara penganugerahan tersebut diselenggarakan secara khusus di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Penyerahan simbolis ini dilakukan oleh Ketua Umum Serikat Perusahaan Pers, Januar Primadi Ruswita, sebagai representasi tertinggi dari institusi yang memberikan apresiasi atas dedikasi lembaga negara dalam transparansi digital.

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Representasi Baznas Dan Visi Digitalisasi

Di sisi Baznas, penghargaan ini diterima secara langsung oleh Pimpinan Riset, Pengembangan, Perencanaan, dan Inovasi Baznas, H. Syarifuddin. Prosesi penerimaan ini didampingi oleh Kepala Bagian Humas Baznas, Yudhiarma MK, yang menandakan komitmen institusi dalam menjaga standar komunikasi publik yang tinggi. Kehadiran kedua perwakilan ini menegaskan bahwa prestasi ini bukan hanya soal konten, tetapi juga struktur manajemen informasi yang solid.

Fokus Edukasi Zakat Dan Transparansi Publik

H. Syarifuddin menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi nyata terhadap upaya Baznas dalam memanfaatkan media sosial secara optimal. Fokus utama pemanfaatan platform digital ini adalah untuk menyampaikan informasi mengenai program kerja, edukasi zakat, serta mendistribusikan dan mendayagunakan zakat kepada masyarakat. Strategi ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap donatur dan masyarakat umum mendapatkan akses informasi yang akurat dan jelas mengenai penggunaan dana zakat.

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Apresiasi Mitra Dan Dorongan Inovasi Ke Depan

Mengenai pencapaian ini, Syarifuddin menekankan bahwa hasil tersebut merupakan buah dari kerja sama seluruh insan Baznas. Mereka telah berhasil membangun komunikasi publik yang informatif dan mampu menjangkau masyarakat dengan luas. Selain itu, ia juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada para muzaki, mitra kerja, dan masyarakat yang telah memberikan kepercayaan besar kepada Baznas dalam pengelolaan aset umat.

Penghargaan Bronze Winner ini diharapkan menjadi motivasi kuat bagi Baznas untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi dan keterbukaan informasi publik. Langkah selanjutnya adalah memperkuat peran media sosial dalam memperkenalkan berbagai program pengelolaan zakat kepada publik, sehingga transparansi dan akuntabilitas lembaga semakin meningkat di mata masyarakat Indonesia.