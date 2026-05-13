Baznas DKI Jakarta Lancarkan Program Kurban Berkah BAZNAS 2026 untuk Menekan Kemiskinan

Baznas DKI Jakarta menyalurkan bantuan kurban melalui program Kurban Berkah BAZNAS 2026 dengan basis Data Terpadu Sasaran Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan validasi kemiskinan ekstrem sehingga bantuan tepat sasaran. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerataan kesejahteraan sosial di tengah masyarakat, dengan 20 titik RW kumuh miskin prioritas yang tersebar di lima wilayah kota administrasi DKI Jakarta.

ANTARA/HO- BAZNAS Jakarta - BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta telah meluncurkan program Kurban Berkah BAZNAS 2026 di Jakarta pada Rabu (13/5/2025). Melalui basis Data Terpadu Sasaran Ekonomi Nasional (DTSEN), program ini memastikan validasi kemiskinan ekstrem sehingga bantuan tepat sasaran.

Ketua Baznas DKI Jakarta Akhmad H. Abubakar menegaskan bahwa kurban bukan sekadar ritual tahunan, tetapi juga bagian dari upaya pemerataan kesejahteraan sosial di tengah masyarakat. Dia juga menekankan pentingnya fokus distribusi bantuan kurban diarahkan pada 20 titik RW kumuh miskin prioritas yang tersebar di lima wilayah kota administrasi DKI Jakarta. Inovasi lain yang dihadirkan BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta dalam pelaksanaan kurban tahun ini adalah digitalisasi layanan melalui aplikasi BAZNAS BAZIS App serta website resmi donasi.baznasbazisdki.id.

Sebagian daging kurban akan diolah menjadi rendang kaleng sebagai cadangan logistik bencana dan distribusi pangan jangka panjang





