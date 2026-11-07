BAZNAS dan KSrelief Salurkan Bantuan Rp18 Miliar untuk Korban Gempa NTT

BAZNAS dan KSrelief menyalurkan paket sembako serta kesehatan senilai Rp18 miliar. Bantuan tahap kedua fokus pada hunian sementara dan beasiswa mahasiswa di NTT.

Organisasi BAZNAS dan KSrelief resmi menyalurkan bantuan logistik bernilai total 18 miliar rupiah untuk para penyintas gempa di Nusa Tenggara Timur. Penyaluran ini melibatkan serangkaian 30 ribu paket kebutuhan dasar yang dirancang khusus untuk mendesak proses pemulihan masyarakat terdampak.

Kedatangan perwakilan King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre ini di lokasi bencana memerlukan usaha ekstra melalui pencarian rute alternatif. Kehadiran 15 ribu paket sembako dan 15 ribu paket kebutuhan kesehatan pribadi tersebut memberikan dampak signifikan dalam percepatan rehabilitasi wilayah terdampak.

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Proses Penyaluran Bantuan Logistik

BAZNAS bersama KSrelief membagikan 15.000 paket sembako dan 15.000 paket kebutuhan kesehatan pribadi secara terstruktur di lapangan. Kegiatan distribusi ini memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan dapat segera dimanfaatkan oleh para korban di kawasan yang mengalami kerusakan infrastruktur.

Posko Pengungsian Waso Kampung Sori di Desa Satar Kampas, Lamba Leda Utara, Manggarai Timur menjadi salah satu titik fokus distribusi. Tim lapangan bekerja keras memastikan ribuan paket tersebut sampai ke tangan para penyintas tanpa hambatan berarti di tengah situasi darurat.

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Komitmen Solidaritas Lintas Negara

H. Idy Muzayyad, S.H.I., M.Si., selaku Pimpinan Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan BAZNAS RI, mengapresiasi tinggi komitmen solidaritas lintas negara. Ia menegaskan bahwa nilai bantuan sekitar 18 miliar rupiah tersebut merupakan wujud perhatian dan kepedulian King Salman terhadap masyarakat Indonesia.

Idy menyampaikan ucapan terima kasih atas nama masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang terdampak gempa di NTT. Apresiasi tersebut ditujukan kepada King Salman yang tidak meninggalkan masyarakat korban bencana meskipun situasi masih dalam keadaan genting.

Skema Bantuan Tahap Kedua dan Beasiswa

Dukungan bagi warga NTT tidak berhenti pada kebutuhan logistik mendesak saja. BAZNAS RI dan KSrelief telah merancang skema bantuan tahap kedua yang berfokus pada pemulihan jangka panjang melalui pembangunan hunian sementara atau huntara. Pembangunan fasilitas kesehatan dan perbaikan sanitasi atau MCK juga menjadi prioritas utama dalam tahap ini.

Program ini juga mengalokasikan perhatian khusus untuk keberlanjutan masa depan generasi muda daerah terdampak melalui beasiswa pendidikan. Bantuan senilai 3 juta rupiah per orang disiapkan bagi 3.000 mahasiswa perantauan asal NTT untuk memastikan kelangsungan studi mereka.

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Penguatan Moral dan Harapan Penyintas

Idy Muzayyad memberikan penguatan moral kepada para korban di pengungsian agar tetap optimistis menatap masa depan di tengah ujian bencana. Ia menegaskan bahwa BAZNAS akan membantu semampunya dan sangat mengapresiasi adanya bantuan dari KSrelief serta berbagai pihak lainnya.

Para penyintas diminta untuk tetap bersabar dalam menghadapi kondisi ini. Harapannya, bantuan akan terus datang dan mampu membantu meringankan beban masyarakat sehingga proses pemulihan dapat berjalan dengan optimal dan berkelanjutan.