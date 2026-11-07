Baznas dan KSrelief Salurkan Bantuan Gempa NTT Rp18 Miliar di Manggarai Timur

Baznas bekerja sama dengan KSrelief menyalurkan bantuan senilai Rp18 miliar untuk 30.000 paket bagi korban gempa NTT di Manggarai Timur.

Badan Amil Zakat Nasional ( Baznas) bekerja sama dengan King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (KSrelief) menyalurkan bantuan kemanusiaan bernilai sekitar Rp18 miliar. Penyaluran ini ditujukan khusus bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi di wilayah Nusa Tenggara Timur ( NTT). Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada para penyintas untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar mereka pasca bencana.

Rincian Bantuan Kemanusiaan untuk Penyintas

Bantuan yang diterima terdiri atas 15.000 paket sembako dan 15.000 paket kebutuhan kesehatan pribadi. Jumlah total bantuan ini mencakup 30.000 paket yang dibagi rata kepada masyarakat terdampak. Tujuan utama dari pembagian paket tersebut adalah membantu para penyintas dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang terganggu akibat bencana.

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Para penyintas di wilayah terdampak kini dapat mengakses bantuan pangan dan kebersihan yang sangat diperlukan. Kehadiran 15.000 paket sembako membantu meringankan beban logistik keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, 15.000 paket kesehatan pribadi memberikan perlindungan dasar terhadap risiko penyakit akibat lingkungan pengungsian.

Proses Pendistribusian dan Kendala Logistik

Pimpinan Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan Baznas, H. Idy Muzayyad, menegaskan pentingnya bantuan ini bagi proses pemulihan. Ia menjelaskan bahwa dukungan logistik ini krusial untuk mendukung masyarakat dalam bangkit dari dampak gempa. Penyerahan bantuan dilakukan di Posko Pengungsian Waso, Kampung Sori, Desa Satar Kampas. Lokasi tersebut berada di Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, NTT.

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Penyaluran resmi dilaksanakan pada Kamis, 5 November 2024, di lokasi pengungsian yang sudah ditetapkan. Proses ini melibatkan koordinasi ketat antara otoritas lokal Baznas dan perwakilan mitra internasional. Logistik bantuan harus menempuh perjalanan jauh untuk menjangkau wilayah yang masih terisolasi akibat kerusakan infrastruktur.

Apresiasi Internasional dan Solidaritas Kemanusiaan

H. Idy Muzayyad menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Raja Salman dan KSrelief atas kepedulian mereka. Ia menyatakan bahwa bantuan ini merupakan wujud nyata solidaritas kemanusiaan lintas negara. Pesan terima kasih disampaikan atas nama seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga NTT yang menjadi korban. Raja Salman dikenal memberikan perhatian khusus terhadap bantuan bencana di negara-negara berkembang.

Kepedulian ini diharapkan dapat meringankan beban psikologis dan fisik para penyintas di lokasi terdampak. H. Idy menekankan bahwa rasa kemanusiaan tidak mengenal batas geografis atau politik. Dukungan dari KSrelief memberikan sinyal positif bahwa Indonesia tidak sendirian dalam menghadapi musibah.

Tantangan Rute Pengiriman Bantuan

Proses penyaluran bantuan ini tidak berjalan tanpa hambatan signifikan di medan internasional. Perwakilan KSrelief menghadapi kendala perjalanan yang cukup kompleks selama proses pengiriman. Situasi yang sulit di Arab Saudi memaksa tim logistik untuk menyesuaikan strategi distribusi. Penutupan Bandara Riyadh menjadi faktor utama yang menghambat jalur pengiriman langsung.

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Kesulitan ini mengharuskan pencarian rute penerbangan alternatif untuk memastikan bantuan tetap sampai. Tim logistik harus bekerja ekstra keras untuk menemukan jalur darat maupun udara yang layak. Meskipun menghadapi kendala besar, upaya penyaluran bantuan tetap berjalan hingga mencapai lokasi terdampak. Keberhasilan distribusi ini menunjukkan ketahanan logistik dalam operasi kemanusiaan darurat.

Dampak Nyata bagi Pemulihan Masyarakat Lokal

Setibanya di Manggarai Timur, bantuan langsung didistribusikan kepada warga yang membutuhkan. Para penyintas kini memiliki stok pangan dan kebutuhan pribadi untuk jangka waktu tertentu. Hal ini memberikan jeda bagi mereka untuk fokus pada perbaikan rumah dan kondisi mental. Proses pemulihan masyarakat terdampak akan lebih cepat dengan adanya dukungan logistik dari luar.

Kehadiran 30.000 paket bantuan memberikan dampak psikologis positif bagi komunitas pengungsi. Rasa aman dan terpenuhi kebutuhan dasarnya menjadi fondasi awal pemulihan pascabencana. Baznas dan KSrelief berkomitmen untuk terus memantau kondisi para penyintas di NTT. Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi model respons bencana yang cepat dan tepat sasaran.