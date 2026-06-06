Bayi Palestina Meninggal Dunia, Mobil Ditembaki Pasukan Israel di Hebron

Seorang bayi Palestina berusia tujuh bulan meninggal dunia setelah mobil yang ditumpanginya bersama keluarga ditembaki pasukan Israel di Hebron, Tepi Barat. Peristiwa ini menambah jumlah korban sipil di Tepi Barat di tengah meningkatnya ketegangan sejak pecahnya konflik di Gaza.

Seorang bayi Palestina berusia tujuh bulan meninggal dunia setelah mobil yang ditumpanginya bersama keluarga ditembaki pasukan Israel di Hebron , Tepi Barat . Fahd Abu Haikal, 41 tahun, memeluk jenazah putranya, Sam, bayi Palestina berusia tujuh bulan, saat prosesi pemakaman di Hebron , Tepi Barat , Sabtu (6/6/2026).

Menurut keterangan keluarga, kendaraan yang membawa Sam tengah melintas di Hebron ketika tentara Israel memberi isyarat untuk berhenti. Setelah kendaraan berhenti, tembakan dilepaskan ke arah mobil yang juga ditumpangi kakak korban berusia 11 tahun serta neneknya. Ayah korban, Fahd Abu Haikal, mengalami luka tembak di tangan. Keluarga menyatakan kendaraan telah mematuhi perintah pasukan di lokasi sebelum penembakan terjadi.

Peristiwa ini menambah jumlah korban sipil di Tepi Barat di tengah meningkatnya ketegangan sejak pecahnya konflik di Gaza. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan lebih dari 1.000 warga Palestina telah tewas di Tepi Barat dan Yerusalem Timur sejak perang dimulai, termasuk sedikitnya 240 anak-anak. Fahd Abu Haikal (kiri) dan Feryal Abu Haikal (kedua kiri) menatap jenazah putra sekaligus cucu mereka, Sam, bayi Palestina berusia tujuh bulan, saat prosesi pemakaman di Hebron, Tepi Barat, Sabtu (6/6/2026).

Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, Sam tewas sehari sebelumnya ketika kendaraan yang ditumpanginya bersama kedua orang tuanya ditembaki tentara Israel di kawasan Tel Rumeida





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