Bayi Gajah Sumatera Nona Seroja Lahir di Taman Nasional Tesso Nilo

Kelahiran bayi gajah betina dari induk Ria menjadi momen penting dalam konservasi gajah Sumatera di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau. Diberi nama Nona Seroja, bayi ini diharapkan menjadi simbol harapan untuk perlindungan habitat yang increasingly terancam.

Pada Rabu, 10 Juni 2026, sekitar pukul 07.30 WIB, seorang mahout atau pawang gajah bernama Erwin Daulay menemukan bayi gajah baru lahir di Taman Nasional Tesso Nilo , Ria u.

Penemuan ini terjadi ketika Erwin memindahkan gajah dari satu lokasi ke lokasi angonan, sekitar 1 km dari Pos Jaga/Kantor Resort Konservasi Gajah Sumatera. Bayi gajah tersebut lahir dari induk bernama Ria, salah satu gajah jinak yang dipelihara dalam program Flying Squad. Tim dokter hewan segera memeriksa dan memastikan bahwa bayi gajah tersebut dalam kondisi sehat, aktif, berdiri, dan bisa menyusu secara berulang.

Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Heru Sutmatoro, menyatakan bahwa bayi gajah ini adalah anak kelima dari Ria yang lahir di Camp Elephants Flying Squad. Sebelumnya, Ria telah melahirkan empat anak bernama Tesso, Tino, Harmoni, dan Domang. Heru menegaskan kelahiran ini sebagai bukti keberhasilan upaya konservasi gajah Sumatera yang dilakukan Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE).

Saat ini, kondisi Ria dan bayinya dipantau secara intensif oleh Tim Mahout dan Tim Dokter Hewan untuk memastikan pemulihan yang optimal. Kapolda Riau, Irjen Herry Heryawan, yang meninjau lokasi, mengambil nama untuk bayi gajah betina tersebut: Nona Seroja. Nama ini diambil berdasarkan bunga seroja yang tumbuh di lingkungan keruh namun tetap mekar dengan indah dan menjaga kemurniannya. Herry menyatakan kelahiran Nona Seroja sebagai simbol optimisme dalam menjaga alam yang increasingly rapuh.

Ia memicu ajakan untuk melindungi habitat gajah Sumatra agar lebih banyak Nona Seroja yang lahir di masa depan. Mahout Erwin Daulay mengaku sangat terharu karena Ria tidak menunjukkan tanda-tanda kehamilan, bahkan hasil USG tidak terlihat, sehingga kelahiran ini dianggap sebuah keajaiban. Rentetan kelahiran anak gajah di Taman Nasional Tesso Nilo dalam 8 tahun terakhir, yaitu dari dua induk gajah jinak (Lisa dan Ria), membuktikan bahwa kawasan hutan ini merupakan habitat penting bagi peningkatan populasi gajah Sumatera.

Dengan lahirnya Nona Seroja, jumlah gajah di Camp Elephants Flying Squad menjadi 8 ekor (3 dewasa, 2 remaja, 3 anak). Gajah Sumatera memiliki status Critically Endangered (CR) oleh IUCN sejak 2011 dan dilindungi oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa kelahiran bayi gajah sehat ini menjadi motivasi untuk terus melindungi ekosistem hutan sebagai rumah mereka. Sementara itu, Kemenhut juga sedang Investigasi Kematian 2 Gajah Sumatera di Bengkulu yang menambah urgensi upaya konservasi





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