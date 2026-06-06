Bayi Gajah Sumatera Lahir di Taman Satwa Lembah Hijau, Lampung

Bayi gajah sumatera betina lahir di Taman Satwa Lembah Hijau pada Jumat dini hari, memperkuat keberhasilan konservasi eksitu. Induk dan bayi dalam kondisi sehat.

Kelahiran bayi gajah sumatera betina di Taman Satwa Lembah Hijau , Lampung, pada Jumat, 5 Juni 2026, menjadi kabar gembira bagi upaya konservasi satwa langka di Indonesia.

Bayi gajah yang lahir dari induk Mega (27 tahun) dan Aris (29 tahun) ini merupakan kelahiran kedua di lembaga konservasi tersebut setelah sebelumnya pada Agustus 2022 Mega melahirkan anak jantan bernama Rawana. Manajer Taman Satwa Lembah Hijau, Rasyid Ibransyah, menyebutkan bahwa kelahiran terjadi secara normal pada pukul 02.51 WIB dengan berat 123 kilogram. Kondisi induk dan bayi saat ini dalam pemantauan tim medis dan mahout untuk memastikan kesehatan keduanya.

Kelahiran ini menambah koleksi satwa dilindungi di Lembah Hijau yang saat ini merawat lebih dari 700 ekor satwa dari 77 jenis, di mana 49 jenis di antaranya merupakan satwa dilindungi. Keberhasilan ini memperkuat peran lembaga konservasi eksitu dalam upaya pelestarian spesies terancam punah seperti gajah sumatera. Sebelum kelahiran gajah, pada 14 Februari 2026, dua anak harimau sumatera betina lahir dari induk Sinta dan Kyai Batua, keduanya merupakan harimau korban jerat pemburu.

Sinta kehilangan separuh kaki kanan belakang akibat jerat saat dievakuasi dari Bengkulu pada Desember 2024, sedangkan Kyai Batua mengalami amputasi kaki kanan depan akibat jerat di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan pada Juli 2019. Kedua anak harimau diberi nama Muli Sikop dan Puspa, dengan berat masing-masing 13 kg dan 8,7 kg.

Kehadiran mereka menunjukkan bahwa satwa yang pernah menderita cacat pun dapat bereproduksi dengan baik dalam lingkungan konservasi yang tepat, memberikan harapan bagi pelestarian harimau sumatera yang populasinya di alam diperkirakan hanya sekitar 600 ekor. Dirjen KSDAE Kementerian Kehutanan, Satyawan Pudyatmoko, memberikan apresiasi atas keberhasilan breeding ini saat kunjungannya pada 22 Mei 2026.

Taman Satwa Lembah Hijau yang berdiri sejak 2007 sebagai tempat penangkaran dan resmi menjadi lembaga konservasi pada 2010 mengadopsi sistem kandang modern ala Singapore Zoo, di mana satwa tidak dikurung dalam kerangkeng melainkan ditempatkan di kandang yang menyerupai habitat alami. Keberhasilan konservasi eksitu di Lembah Hijau bukan hanya tahun ini; pada 2023 dua bayi beruang madu lahir, dan berbagai satwa lain seperti siamang dan burung juga sukses dikembangbiakkan.

Pengelola selalu memperhatikan kesejahteraan satwa dengan dukungan tim medis dan pawang yang berpengalaman. Dengan kelahiran bayi gajah dan harimau ini, Lembah Hijau semakin memperkuat perannya sebagai pusat konservasi yang berhasil meningkatkan populasi satwa langka. Ke depannya, lembaga konservasi ini diharapkan terus berkontribusi dalam upaya penyelamatan keanekaragaman hayati Indonesia melalui program breeding dan edukasi masyarakat





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