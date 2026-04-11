Bayern Munich Ukir Sejarah: Rekor Gol Gemilang dan Ancaman untuk Real Madrid

Bayern Munich menunjukkan dominasi luar biasa di Bundesliga dengan memecahkan rekor gol bersejarah dan menampilkan performa menyerang yang memukau. Kemenangan telak melawan St. Pauli menjadi bukti kekuatan mereka, sekaligus menjadi peringatan bagi Real Madrid menjelang laga krusial Liga Champions.

Bayern Munich mencatatkan malam bersejarah di Bundesliga , menampilkan performa menyerang yang memukau saat melawan St. Pauli, meraih kemenangan telak yang membantu mereka memecahkan rekor bersejarah yang telah bertahan sejak tahun 1972. Kemenangan ini datang hanya beberapa hari sebelum mereka menjamu Real Madrid dalam leg kedua perempat final Liga Champions, sebuah laga yang sangat dinanti-nantikan oleh para penggemar sepak bola di seluruh dunia.

Bayern Munich sebelumnya telah menunjukkan kekuatan mereka dengan mengalahkan Los Blancos di kandang mereka, Santiago Bernabéu, dengan skor 2-1, memberikan mereka keunggulan penting menjelang pertandingan krusial berikutnya. Di kandang St. Pauli, Bayern Munich mengamuk dan menghancurkan tuan rumah dengan skor 0-5 dalam laga pekan ke-29 Bundesliga. Tim yang diasuh oleh Vincent Kompany telah menunjukkan dominasi mereka dengan mencetak 105 gol dalam satu musim Bundesliga, melampaui rekor sebelumnya yang telah bertahan lama, yaitu 101 gol. Kemenangan ini semakin memperkuat posisi Bayern di puncak klasemen dan mendekatkan mereka pada gelar juara. Klub Bavaria ini menunjukkan tekad yang kuat untuk membuktikan superioritas mereka di Bundesliga, terlebih setelah pesaing utama mereka, Dortmund, tersandung dalam pertandingan mereka sendiri. Mousiala hanya membutuhkan waktu sembilan menit untuk membobol gawang St. Pauli, menyamai rekor gol yang dicetak pada tahun 1972 dengan mencapai 101 gol dalam satu musim. Semangat mereka untuk mencetak gol tidak pernah padam, dengan beberapa peluang emas yang membentur tiang gawang, namun babak pertama berakhir tanpa gol tambahan. \Babak kedua dimulai dengan intensitas yang lebih tinggi, dan Bayern hanya membutuhkan delapan menit untuk memecahkan rekor tersebut. Goretzka mencetak gol ke-102 bagi tim Bavaria itu di Bundesliga musim ini, memicu perayaan di antara para pemain dan penggemar. Setelah itu, gol-gol terus berdatangan melalui Olise, Jackson, dan Guerrero, yang memastikan Bayern mengakhiri pertandingan dengan total 105 gol di Bundesliga. Meskipun Bayern sempat memiliki peluang untuk menambah keunggulan mereka melalui Goretzka, gol tersebut dianulir karena offside. Kemenangan ini menjadi bukti dari kekuatan serangan Bayern yang luar biasa, yang didukung oleh trio penyerang yang mematikan. Menurut laporan Marca, trio penyerang yang terdiri dari Olise, Luis Díaz, dan Harry Kane berpotensi menandai dimulainya era baru dominasi Jerman di sepak bola Eropa. Harry Kane, penyerang Inggris yang bergabung dengan Bayern, memimpin perburuan Sepatu Emas dengan 31 gol dan mendekati rekor yang dipegang oleh Lewandowski saat masih membela Bayern Munich. Lewandowski mencetak 41 gol di Bundesliga pada musim 2020-2021, namun Kane memiliki potensi untuk melampaui rekor tersebut dengan sisa lima pertandingan. \Performa Bayern Munich musim ini sangat mengesankan. Dengan 76 poin dari 29 pertandingan, mereka mencatatkan musim terbaik ketiga mereka di Bundesliga hingga saat ini, hanya kalah dari musim 2013-14 (78 poin) dan 2012-13 (78 poin). Selain itu, tim Bavaria ini mempertahankan rekor tak terkalahkan di laga tandang dalam 24 pertandingan berturut-turut di Bundesliga, termasuk musim lalu, dengan 17 kemenangan dan 6 hasil imbang. Rekor ini menunjukkan konsistensi dan kekuatan mental yang dimiliki oleh tim. Satu-satunya catatan yang lebih baik adalah rentetan tak terkalahkan tandang antara tahun 1985 dan 1987 (26 pertandingan) dan antara tahun 2012 dan 2014 (33 pertandingan). Angka-angka yang luar biasa ini, terutama catatan gol dan performa Kane, mengirimkan pesan peringatan kepada Real Madrid menjelang pertandingan Liga Champions yang sangat penting. Real Madrid, yang tampaknya sedang dalam performa yang kurang memuaskan, setelah bermain imbang 1-1 melawan Girona di La Liga, harus meningkatkan permainan mereka. Pelatih Arbeloa dan para pemain bintang Real Madrid harus bekerja keras untuk menghentikan kekuatan serangan Bayern yang sangat mematikan. Pertandingan ini akan menjadi ujian berat bagi kedua tim, dan para penggemar sepak bola di seluruh dunia menantikan dengan antusias





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Top 3 Berita Bola: Real Madrid Dipermalukan Bayern, Catatan Buruk Arbeloa BertambahBayern Munchen menang 2-1 atas Real Madrid di Bernabeu pada leg pertama perempat final Liga Champions. Gol Kane dan Diaz jadi kunci. Kompany menegaskan Bayern tetap memburu kemenangan di leg kedua di Jerman pekan depan.

Read more »

Real Madrid Kepincut Bintang Bayern Munchen Ini, Siap Angkut di Musim Panas 2026Real Madrid dilaporkan berminat untuk mengamankan jasa Michael Olise dari Bayern Munchen.

Read more »

Real Madrid siap hadapi tekanan dari Bayern MuenchenPelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa menegaskan kesiapan timnya menghadapi tekanan besar dari Bayern Muenchen pada leg pertama perempat final Liga Champions di ...

Read more »

Arbeloa yakin Real Madrid bisa balikkan keadaan lawan BayernPelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa yakin timnya bisa membalikkan keadaan saat melawan Bayern Muenchen pada laga leg kedua perempat final Liga Champions di ...

Read more »

Real Madrid Diyakini Bisa Bangkit Lawan Bayern, Kroos: Tim Paling BerbahayaReal Madrid diyakini mampu comeback lawan Bayern Munchen di Liga Champions menurut Toni Kroos. Simak analisis lengkapnya.

Read more »

Duo Bayern Munich menantang Real Madrid: Tak ada yang bisa merasa nyaman di Allianz ArenaDuo Bayern Munich, Jamal Musiala dan Leon Goretzka, menyatakan keyakinan penuh mereka terhadap kemampuan tim untuk memastikan tiket lolos dan memanfaatkan keunggulan sebagai tuan rumah dalam laga melawan Real Madrid yang akan digelar Rabu mendatang, dalam pertandingan leg kedua perempat final Liga Champions.

Read more »