Bayern Munich Taklukkan Real Madrid di Bernabeu, Modal Berharga ke Semifinal

Pertandingan sengit antara Real Madrid dan Bayern Munich dalam leg pertama perempat final Liga Champions 2026 yang berlangsung di Estadio Santiago Bernabeu pada Rabu (8/4/2026) dini hari WIB, berakhir dengan kemenangan tipis bagi tim tamu, Bayern Munich . Skuad asuhan Vincent Kompany berhasil menaklukkan tuan rumah dengan skor akhir 2-1, sebuah hasil yang memberikan keuntungan signifikan menjelang leg kedua di Allianz Arena.

Kemenangan ini juga menjadi catatan penting bagi Bayern, mengingat ini adalah kemenangan pertama mereka di Bernabeu sejak tahun 2001. Pertandingan tersebut berlangsung dengan intensitas tinggi sejak awal, dengan Bayern Munich menunjukkan dominasi dalam penguasaan bola yang efektif. Meskipun Real Madrid beberapa kali mencoba mengancam melalui serangan cepat yang dipelopori oleh pemain-pemain andalan mereka seperti Vinicius Junior dan Kylian Mbappe, kiper veteran Bayern, Manuel Neuer, tampil sangat baik dalam menjaga gawangnya. \Gol pertama Bayern Munich tercipta pada babak pertama melalui serangan balik cepat yang memukau. Pemain Bayern yang merangsek naik berhasil menaklukkan kiper Real Madrid, Andriy Lunin, dengan penyelesaian akhir yang tenang. Skor 1-0 untuk keunggulan Bayern bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Bayern Munich tidak mengendurkan serangan mereka. Hanya beberapa saat setelah sepak mula, gawang Real Madrid kembali bergetar. Melalui skema serangan balik yang cepat dan terstruktur, Michael Olise mengirimkan umpan matang ke dalam kotak penalti yang dengan sempurna diselesaikan oleh Harry Kane dengan tendangan melengkung yang memukau. Bayern Munich semakin menjauh dengan skor 2-0. Real Madrid, yang tertinggal dua gol, tidak tinggal diam. Pelatih Alvaro Arbeloa melakukan perubahan dengan memasukkan pemain-pemain yang diharapkan mampu mengubah jalannya pertandingan. Tekanan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Los Blancos akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-75. Kylian Mbappe berhasil memperkecil kedudukan menjadi 1-2 setelah memanfaatkan umpan silang rendah dari Trent Alexander-Arnold. \Di sisa waktu pertandingan, Real Madrid terus menggempur pertahanan Bayern Munich dengan harapan dapat menyamakan kedudukan. Namun, duet bek tengah Bayern, Dayot Upamecano dan Jonathan Tah, tampil sangat solid dalam meredam serangan-serangan tuan rumah. Hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, skor 2-1 untuk kemenangan Bayern Munich tetap tidak berubah. Hasil ini memberikan keuntungan besar bagi Bayern Munich, yang hanya membutuhkan hasil imbang pada leg kedua yang akan digelar pada 16 April 2026 mendatang untuk memastikan tempat di babak semifinal. Di sisi lain, Real Madrid harus bekerja keras dan meraih kemenangan dengan selisih minimal dua gol di Jerman jika mereka ingin menjaga asa meraih trofi Liga Champions musim ini. Selain pertandingan menarik antara Real Madrid dan Bayern Munich, perhatian juga tertuju pada pertandingan lain di perempat final, termasuk laga antara Sporting CP melawan Arsenal yang berlangsung di Estadio Jose Alvalade pada hari yang sama. Jadwal, prediksi pemain, dan analisis pertandingan tersedia untuk para penggemar sepak bola





