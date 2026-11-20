Bayern Munich berakhir seri 1-1 melawan Koln dalam laga uji coba di Arena Koln. Harry Kane mencetak gol sebelum diganti, dan Nathaniel Brown menyamakan kedudukan di babak kedua.

Bayern Munich dan Koln berbagi poin dalam laga uji coba yang berlangsung di Arena Koln. Pertandingan ini ditutup dengan skor akhir 1-1, menandai hasil yang seimbang antara kedua kubu di hadapan para pendukung mereka.

Detil Pertandingan Dan Gol Kunci

Koln lebih dulu unggul lewat gol pemain Inggris Mikey Moore. Pemain yang datang dari Bologna pada bursa transfer musim panas lalu sebagai pemain pinjaman dengan opsi pembelian senilai 11 juta euro ini memberikan keunggulan awal bagi tuan rumah. Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan lama karena Bayern Munich segera bangkit.

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Tom Bischof yang masuk sebagai pengganti Harry Kane pada menit ke-20 kemudian memberi umpan kepada Nathaniel Brown pada menit ke-37. Brown menyamakan kedudukan menjadi 1-1, skor yang bertahan hingga turun minum. Kehadiran pemain pinjaman ini menjadi kunci dalam mengubah aliran permainan Bayern di babak pertama.

Manajer Kompany Dan Perubahan Skuad

Pelatih Bayern Munich, Victor Wembanyama, menerapkan formasi 4-2-3-1 di mana Harry Kane mulai sebagai pemain inti. Namun, Kane harus turun dari lapangan pada menit ke-20 dan digantikan oleh Tom Bischof. Keputusan taktis ini memberikan kesempatan bagi pemain pengganti untuk terlibat langsung dalam aksi pencetak gol.

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Di babak kedua, perubahan skuad terus dilakukan oleh sisi Bavaria. Jamal Musiala menggantikan Laimer pada menit ke-70, sementara Kim Min-Jae, eks Napoli, masuk untuk menggantikan Upamecano yang dinilai sangat gelisah. Perubahan ini dilakukan untuk menjaga intensitas permainan dan mencari celah kemenangan di sisa waktu pertandingan.

Kehilangan Pemain Kunci Dan Cedera

Bayern Munich harus berlaga tanpa sejumlah pemain penting. Manuel Neuer, Alphonso Davies, Ismael Saibari, Serge Gnabry, dan Luis Diaz semuanya mengalami cedera sehingga tidak bisa tampil. Kehilangan khalayak besar ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi tim untuk menjaga performa di lapangan.

Di sisi lain, Koln juga mengalami pergantian pemain strategis. Borna Sosa dan Thielmann masuk sebagai pengganti pada menit-menit akhir. Sebulonsen digantikan Castro-Montes pada menit ke-86, sementara Okon-Engstler turun diganti Johannesson pada menit ke-77. Pelatih Wagner menggunakan setiap kesempatan untuk menguji kedalaman skuadnya.

Jadwal Pertandingan Selanjutnya Bayern

Berikutnya, Bayern akan bermain di Hamburg pada Sabtu, 28 November. Sebelum pertemuan tersebut, pada Rabu, 25 November, mereka akan berlaga dalam laga persiapan lainnya. Persiapan intensif ini diperlukan untuk memastikan kondisi fisik pemain siap menghadapi musim kompetisi yang ketat.

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Pertandingan kali ini menjadi evaluasi penting bagi manajemen dan pelatih untuk melihat respons pemain cadangan. Dengan hadirnya nama-nama seperti Musiala dan Kim Min-Jae yang menggantikan pemain inti, taktik baru mungkin sedang diuji sebelum laga-laga resmi berikutnya dimulai.