Bayern Munich Raih Gelar Bundesliga, Ambisi Dua Gelar di Musim Ini

Bayern Munich berhasil meraih gelar Bundesliga dengan mengalahkan FC Koln dengan skor 5-1 di Allianz Arena, Munich, Jerman, Sabtu (16/5/2026). Keberhasilan ini membuat Bayern Muenchen menjuarai Bundesliga dengan total poin 89. Bayern Muenchen kini berambisi meraih dua gelar di musim ini, yaitu gelar Bundesliga dan Piala Jerman.

Bayern Muenchen kini berambisi meraih dua gelar di musim ini, yaitu gelar Bundesliga dan Piala Jerman. Piala Jerman akan berlangsung pada Minggu (24/5/2026) di Stadion Olympiastadion, Berlin, dengan Bayern Muenchen menghadapi VfB Stuttgart. Bayern Muenchen ingin menutup musim dengan dua gelar, sekaligus mengobati kegagalan mereka di final Liga Champions setelah disingkirkan oleh Paris Saint-Germain. VfB Stuttgart juga ingin meraih gelar Piala Jerman untuk menambah koleksi gelar mereka menjadi lima.

Kedua tim bertemu di final Piala Jerman pada edisi 1986 dan 2013, dengan Bayern Muenchen berhasil menang di kedua kesempatan tersebut





