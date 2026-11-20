Bayern Munich mengincar Derry Scherhant dari SC Freiburg sebagai pelapis sayap kiri Luis Diaz. Pemain Jerman ini melesat di bawah asuhan Jurgen Klopp.

Klub sepak bola Bayern Munich sedang dalam proses aktif mencari pemain baru untuk memperkuat lini serang mereka pada musim depan. Target utama dari klub yang berulang kali menjadi juara Bundesliga ini adalah Derry Scherhant, seorang talenta muda asal Jerman yang saat ini membela SC Freiburg. Langkah strategis ini diambil oleh manajemen Bayern Munich untuk mengisi kekosongan posisi pemain sayap kiri yang sedang mereka cari.

Profil Pemain Sayap Kiri Baru Bayern Munich

Derry Scherhant kini menjadi salah satu nama paling panas yang dilirik oleh para analis dan pendukung Bayern Munich. Klub pemegang rekor gelar juara Jerman tersebut secara resmi memasukkan nama Derry Scherhant ke dalam daftar kandidat potensial mereka. Nama Derry Scherhant muncul bersama dengan beberapa nama lain seperti Rio Ngumoha yang berstatus sebagai pemain Liverpool, Oskar Pietuszewski dari Porto, serta Eli Junior Kroupi yang saat ini bermain untuk Bournemouth.

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Kedua belah pihak, yaitu representasi dari Bayern Munich dan SC Freiburg, sejauh ini masih dalam tahap observasi. Belum ada pembicaraan konkret atau negosiasi resmi yang telah dilakukan antara kedua klub mengenai kemungkinan transfer yang akan berlangsung di masa depan. Namun, kabar menyebutkan bahwa Derry Scherhant mungkin memiliki klausul pelepasan tertentu dalam kontraknya yang membuatnya menjadi target menarik bagi banyak klub besar lainnya di Eropa.

Prestasi Derry Scherhant di Bimbingan Jürgen Klopp

Kinerja Derry Scherhant semakin mencolok setelah ia menjadi salah satu pemain yang paling diuntungkan dalam sistem permainan yang diterapkan oleh pelatih timnas Jerman, Jürgen Klopp. Pemain berusia 24 tahun ini menunjukkan bentuk fisik dan mental terbaiknya dalam ajang kompetisi internasional. Ia berhasil melengkapi penampilan gemilangnya dengan mencetak gol pertamanya untuk timnas Jerman.

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Gol tersebut tercipta dalam ajang pertandingan yang berakhir dengan kemenangan telak Jerman atas Belanda dengan skor 5-0. Prestasi ini diraih Derry Scherhant hanya pada penampilan keempatnya membela tim nasional Jerman. Keprofesian Derry Scherhant di lapangan hingga mendapatkan pujian langsung dari Jürgen Klopp, yang memuji kemampuan bermain bola dari Derry Scherhant dan rekan setimnya di lini sayap, Brajan Gruda.

Perjalanan Karier Derry Scherhant dan Masa Pandemi

Sebelum mencapai titik terang ini, karier Derry Scherhant bukanlah sebuah cerita yang mulus sejak awal. Sebagai pemain yang lahir di Berlin, ia sempat sulit mendapatkan perhatian dari klub-klub besar di kotanya seperti Hertha Berlin dan Union Berlin selama masa-masa mudanya. Ia justru harus menjalani perjuangan keras dengan bermain di klub-klub yang jauh lebih kecil untuk mencoba menarik minat para scouts profesional.

Derry Scherhant pernah memperkuat tim-tim lokal seperti SC Charlottenburg, Tennis Borussia Berlin, FC Viktoria 1889 Berlin, hingga Berliner Sport-Club. Ia bahkan sempat meratapi masa-masa ketika ia tidak mendapat panggung bermain yang layak semasa remaja. Mencetak gol di Olympiastadion Berlin, yang merupakan kampung halamannya sendiri, menjadi momen yang membuatnya merasa sangat bahagia setelah melewati masa-masa sulit tersebut.

Dampak Pandemi dan Masa Depan di SC Freiburg

Masa pandemi Covid-19 sebenarnya memberikan efek samping yang cukup unik bagi pengembangan kemampuan Derry Scherhant. Ketika banyak fasilitas latihan dan lapangan terbuka ditutup demi kepatuhan terhadap protokol kesehatan, Derry Scherhant tetap melakukan latihan tambahan secara mandiri. Ia memanjat pagar, menggiring bola, dan berulang kali menembak ke arah gawang di area-area yang masih tersedia.

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Ia menceritakan bahwa setiap kali petugas ketertiban memeriksa salah satu lapangan, ia dan rekan-rekannya hanya perlu pindah ke fasilitas lain yang letaknya berdampingan. Meskipun masa pandemi berat bagi semua orang, bagi Derry Scherhant periode tersebut secara tidak langsung sangat membantu pengembangan kemampuan teknisnya. Perjalanan panjang ini membawanya untuk akhirnya bergabung dengan SC Freiburg pada tahun 2025 setelah lima tahun membela Hertha Berlin.