Bayern Munich kalah 1-2 dari Koln di Allianz Arena. Cedera Alphonso Davies dan Manuel Neuer memperparah krisis cedera klub.

Berita buruk datang bagi klub raksasa Bundesliga dari Muenich, karena Bayern Munich menderita kekalahan di kandang mereka melawan Koln dengan skor telak. Pertandingan yang berlangsung di Allianz Arena pada tanggal 23 Oktober ini menjadi hari yang sangat menyakitkan bagi para pendukung tim, bukan hanya karena skor akhir yang tidak menyenangkan, tetapi juga karena banyaknya pemain bintang yang harus meninggalkan lapangan akibat cedera.

Krisis Cedera Pemain Kunci Tim

Krisis cedera di lini belakang dan pertahanan Bayern Munich semakin dalam setelah konfirmasi bahwa bek kanan, Alphonso Davies, mengalami cedera ligamen krusiat lutut yang serius. Kondisi ini tentu menjadi pukulan besar bagi pelatih, Vincent Kompany, yang sudah kehilangan kepercayaan pada defensifnya. Kompany bahkan sempat terlihat gelisah karena kondisi tim yang tidak stabil secara taktis.

Also read Prediksi Skor Bayern Munich vs FC Koln: Rekor Buruk Tim Tamu Jadi Keuntungan Die Roten

Keadaan ini semakin parah karena kiper utama, Manuel Neuer, juga dikabarkan absen karena masalah cedera. Selain Davies dan Neuer, ada pula Ismael Saibari dan Serge Gnabry yang tidak bisa berkontribusi dalam pertandingan ini. Krisis multi-cedera ini memaksa Vinzenz Kompany untuk melakukan banyak pergantian pemain demi mencoba menjaga keseimbangan tim di tengah tekanan.

Proses Pertandingan dan Gol yang Terjadi

Pertandingan diawali dengan keunggulan Koln yang dicetak oleh pemain Inggris, Mikey Moore. Moore, yang sebelumnya bergabung dari Bologna pada bursa transfer musim panas lalu dengan status pinjaman dan opsi pembelian senilai 11 juta Euro, berhasil membuka skor untuk tuan rumah. Keunggulan awal Koln ini membuat tekanan semakin besar di pihak Bayern Munich.

Advertisement

Namun, situasi berubah saat Tom Bischof menggantikan Harry Kane di menit ke-20. Bischof kemudian memberikan umpan krusial kepada Nathaniel Brown pada menit ke-37. Gol yang dicetak oleh Brown ini berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 tepat saat kedua tim memasuki jeda babak pertama. Gol ini tentu menjadi hiburan singkat sebelum babak kedua dimulai.

Di babak kedua, Vincent Kompany mencoba mengubah nasib tim dengan membawa masuk Jamal Musiala dan Kim Min-Jae, mantan pemain Napoli, untuk menggantikan Joshua Kimmich dan Dayot Upamecano di menit ke-70. Keputusan ini diambil karena kedua pemain yang keluar tampak sangat gelisah dan tidak mampu mengendalikan ritme permainan yang semakin mendominasi.

Dampak Terhadap Tim dan Jadwal Berikutnya

Kekalahan ini tentu menjadi masalah serius bagi ambisi Bayern Munich di musim ini, terutama dengan adanya daftar cedera yang panjang di lini pertahanan. Tim sekarang harus menghadapi jadwal yang padat dan keras. Bayern dijadwalkan akan bermain di Hamburg pada hari Sabtu, tanggal 28 November, dalam sebuah pertandingan krusial untuk mengembalikan kepercayaan diri.

Sebelum menghadapi tim asal Hamburg tersebut, Bayern Munich memiliki jadwal di hari Rabu, tanggal 25 November. Tanggal-tanggal ini menjadi momen penting bagi Vinzenz Kompany untuk merapatkan barisan dan mencari solusi atas masalah taktis yang terjadi. Kekalahan 1-2 dari Koln ini akan menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh personel klub.