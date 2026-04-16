Bayern Munich Bungkam Real Madrid di Allianz Arena, Tiket Semifinal Liga Champions Digenggam

Bayern Munich sukses mengalahkan Real Madrid 4-3 pada leg kedua perempat final Liga Champions 2025/2026 di Allianz Arena. Kemenangan ini memastikan Bayern melaju ke semifinal dengan keunggulan agregat 6-4 atas Real Madrid.

Bayern Munich berhasil melaju ke babak semifinal Liga Champions 2025/2026 setelah menumbangkan Real Madrid dengan skor tipis 4-3 pada leg kedua perempat final yang digelar di Stadion Allianz Arena, Munich, pada Kamis dini hari WIB, 16 April 2026. Kemenangan ini memastikan Bayern unggul agregat 6-4 atas Los Blancos, setelah sebelumnya meraih kemenangan 2-1 di leg pertama yang berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu.

Pertandingan leg kedua antara Bayern Munich dan Real Madrid menyajikan drama tujuh gol yang memukau para penonton. Tim tuan rumah, Bayern Munich, sukses mencetak empat gol melalui aksi Aleksandar Pavlovic pada menit ke-6, Harry Kane pada menit ke-38, Luis Diaz pada menit ke-89, dan Michael Olise pada menit ke-90+4. Sementara itu, Real Madrid memberikan perlawanan sengit dengan mencetak tiga gol, di mana dua gol di antaranya berasal dari brace Arda Guler pada menit ke-1 dan ke-29, serta satu gol tambahan dari Kylian Mbappe pada menit ke-42. Laga ini tidak hanya diwarnai gol-gol spektakuler, tetapi juga ketegangan yang tinggi, yang berujung pada dikeluarkannya dua kartu merah untuk pemain Real Madrid, yaitu Eduardo Camavinga pada menit ke-86 dan Arda Guler pada menit ke-90+5. Sejak awal pertandingan, kedua tim langsung memperagakan gaya bermain terbuka. Real Madrid berhasil mengejutkan publik tuan rumah dengan gol cepat pada menit pertama melalui tendangan Arda Guler yang memanfaatkan kesalahan antisipasi kiper kawakan, Manuel Neuer. Namun, Bayern Munich tidak tinggal diam dan merespons dengan cepat. Hanya berselang lima menit, Aleksandar Pavlovic berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui sundulan keras memanfaatkan umpan sepak pojok dari Joshua Kimmich. Real Madrid kembali unggul pada menit ke-29 berkat eksekusi tendangan bebas yang memukau dari Arda Guler. Bayern Munich kembali menyamakan skor pada menit ke-38 melalui gol yang dicetak oleh Harry Kane, memanfaatkan umpan matang dari Dayot Upamecano. Menjelang babak pertama usai, Kylian Mbappe berhasil membawa Real Madrid kembali unggul 3-2 pada menit ke-42. Gol tersebut turut mencatatkan rekor bagi Mbappe sebagai pemain pertama yang mampu mencetak 10 gol tandang dalam satu edisi Liga Champions. Memasuki babak kedua, intensitas pertandingan tidak menurun. Petaka bagi Real Madrid datang pada menit ke-86 ketika Eduardo Camavinga menerima kartu kuning kedua yang berujung pada kartu merah. Dengan keunggulan jumlah pemain, Bayern Munich tampil semakin agresif dan berhasil mencetak dua gol di menit-menit akhir melalui Luis Diaz (menit ke-89) dan Michael Olise (menit ke-90+4), yang sekaligus membalikkan keadaan menjadi 4-3 dan memastikan kemenangan agregat untuk tim Bavaria tersebut. Ketegangan semakin memuncak hingga peluit panjang dibunyikan. Arda Guler, yang telah ditarik keluar, harus menerima kartu merah dari wasit akibat protes kerasnya di pinggir lapangan





