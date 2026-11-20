Bayern München terpuruk imbang 1-1 di kandang melawan FC Koln. Harry Kane dan Michael Olise mengalami cedera serius di babak pertama, membahayakan posisi puncak klasemen.

Permainan malam yang seharusnya menjadi kemenangan mudah bagi Bayern München di kandang mereka sendiri, Allianz Arena, berubah menjadi momen frustrasi. Tim yang dipimpin oleh pelatih Vincent Kompany ini gagal mengalahkan FC Koln dengan skor imbang 1-1 dalam laga Bundesliga. Hasil yang mengecewakan ini tidak hanya menghilangkan tiga poin berharga dari bursa klasemen, tetapi juga menandai awal yang buruk bagi para pencinta klub Munich.

Kejadian tragis dimulai ketika bintang utama Bayern, Harry Kane, hampir membuka skor pada menit-menit awal. Namun, sundulan keras dari pemain asal Inggris tersebut hanya membentur tiang gawang dan wasit menilai ada pelanggaran posisi offside tipis. Sebaliknya, FC Koln yang selama ini terancam degradasi justru memimpin lewat serangan balik yang sangat cepat dan akurat.

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Gol pertama dicetak oleh Mikey Moore setelah menerima umpan tumit brilian dari Saïd El Mala. Bola tersebut diarahkan tepat ke jalur lari Moore yang melewati kiper Jonas Urbig, menghasilkan gol pertama FC Koln di babak pertama. Skor menjadi 0-1 yang membuat suasana di Allianz Arena berubah drastis dari optimis menjadi tegang. Kemenangan awal ini memberikan momentum besar bagi tim tamu yang sedang berjuang keras menghindari zona penalti.

Namun, kebanggaan FC Koln tidak bertahan lama karena Bayern München segera bangkit untuk menyamakan kedudukan. Thomas Bischof, yang menggantikan Harry Kane, berhasil menemukan Nathaniel Brown di ruang kosong yang strategis. Tembakan keras Brown ke sudut jauh gawang gagal dihentikan oleh kiper lawan, Marvin Schwäbe, sehingga skor menjadi 1-1. Gol ini membawa harapan kembali bagi para pemain Bayern untuk merebut poin penuh di akhir pertandingan.

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Momentum positif tersebut kembali kandas dengan datangnya kabar buruk mengenai kesehatan para kunci tim. Michael Olise terkapar setelah menerima tekel keras dan pelatih Vincent Kompany memutuskan untuk tidak memberkannya kembali bermain setelah jeda. Situasi ini semakin memperburuk kondisi Bayern karena mereka kehilangan salah satu penggerak serangan utama mereka di saat-saat krusial pertandingan.

Di sisa waktu pertandingan, dominasi Bayern tampak memudar. Meskipun ada upaya dari Aleksandar Pavlovic dan Jamal Musiala yang baru masuk sebagai pengganti, mereka tidak mampu menembus pertahanan kokoh FC Koln. Bahkan, peluang terbesar untuk kemenangan datang dari kesalahan sendiri Bayern ketika Pavlovic melakukan blunder di lini tengah yang membuka ruang bagi El Mala untuk menembak melebar gawang.

FC Koln berhasil membawa pulang satu poin yang sangat berharga dari Allianz Arena. Hasil ini mengangkat mereka ke posisi ke-14 dalam klasemen sementara Bundesliga. Sementara itu, kekalahan mental ini menjadi ujian berat bagi Bayern München yang kini harus segera bangkit dari keterpurukan tersebut untuk mempertahankan impian juara di sisa musim ini.