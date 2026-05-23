Bayern München dan VfB Stuttgart Protes DFB dengan Aksi keras

Para pendukung Bayern München dan VfB Stuttgart melakukan protes keras terhadap DFB saat final Piala DFB berlangsung. Mereka menyebar spanduk raksasa dengan logo DFB yang dicoret-coret dan menyanyikan yel-yel bergantian.

Para pendukung Bayern München dan VfB Stuttgart menjadi sorotan saat final Piala DFB pada Sabtu malam karena melakukan aksi protes keras terhadap DFB . Di awal babak kedua, sebuah spanduk raksasa bergambar logo DFB yang dicoret-coret disebarkan dari blok suporter VfB Stuttgart melintasi tribun penonton.

Spanduk berdiameter sekitar 15 meter itu berhasil sampai ke blok suporter Bayern di sisi seberang Stadion Olimpiade Berlin. Tak lama kemudian, logo tersebut disita di tribun utama dan dibawa ke ruang bawah tanah oleh petugas keamanan. Di bawah lambang tersebut tertulis 'Penggugat, Hakim, algojo'. Selain itu, kelompok suporter dari kedua rival selatan ini melakukan protes dengan beberapa spanduk.

Salah satu alasan di balik protes tersebut adalah harga tiket yang sangat mahal yang ditetapkan DFB untuk final Piala di ibu kota. Dengan harga 45 € (kategori penggemar), 80 € (kategori 3), 150 € (kategori 2), dan 195 € (kategori 1), DFB sekali lagi menetapkan harga tiket final piala yang sangat mahal. Jika melihat denah stadion, terlihat jelas bahwa bagian stadion yang sangat besar diklasifikasikan ke dalam kategori 1 dan 2 yang mahal.

Menurut komunitas penggemar juara berulang kali Jerman ini, terlalu sedikit tiket yang ditawarkan di kategori termurah, yang harganya 45 euro. Sementara itu, segera setelah aksi protes tersebut, kembang api dinyalakan di blok penonton kedua klub. Asap yang dihasilkan menyebabkan final piala tersebut harus dihentikan sementara selama sekitar satu jam karena kondisi visibilitas yang sangat buruk





