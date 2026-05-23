Para pendukung Bayern München dan VfB Stuttgart melakukan aksi protes bersama terhadap DFB karena harga tiket final piala yang sangat tinggi. Aksi protes tersebut berlangsung selama pertandingan final piala di Stadion Olimpiade Berlin.

Para pendukung Bayern München dan VfB Stuttgart melakukan aksi protes bersama terhadap Federasi Sepak Bola Jerman ( DFB ) karena harga tiket final piala yang sangat tinggi.

Presiden Kehormatan FCB, Uli Hoeneß, marah atas aksi tersebut dan menegaskan bahwa DFB sama sekali tidak bersalah. Aksi protes tersebut berlangsung selama pertandingan final piala antara Bayern München dan VfB Stuttgart di Stadion Olimpiade Berlin. Para pendukung kedua klub tersebut melontarkan kritik keras terhadap DFB dan menunjukkan kekecewaan mereka terhadap harga tiket yang sangat tinggi. Hoeneß juga menuntut agar klub-klub, DFB, dan pihak politik bertindak tegas untuk mencegah aksi tidak sopan seperti itu terulang lagi.

Dalam pertandingan tersebut, Bayern München berhasil memimpin dan memenangkan pertandingan dengan skor 3-0, dengan gol-gol dari Harry Kane





GOAL_ID / 🏆 32. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bayern München Vfb Stuttgart DFB Aksi Protes Harga Tiket Pertandingan Final Piala

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Kami akan membalasnya!' Bos VfB Stuttgart melontarkan kritik tajam terhadap FC Bayern menjelang final Piala DFBSebuah transfer mengejutkan di tengah musim masih menimbulkan kekecewaan di pihak VfB Stuttgart terhadap FC Bayern.

Read more »

Prediksi Final DFB Pokal: Bayern vs Vfb Stuttgart 24 Mei 2026Prediksi Bayern Munchen vs Stuttgart: Duel sengit perebutan trofi DFB Pokal antara raksasa Bavaria melawan sang juara bertahan di Berlin.

Read more »

Prediksi Bayern Munchen vs VfB Stuttgart: Die Roten Penasaran Juara DFB Pokal, Selalu Gagal Sejak 2020Sejak juara back-to-back (2018–2019 dan 2019–2020), Bayern selalu gagal dengan capain terbaik sampai perempat final.

Read more »

Bayern München dan VfB Stuttgart Protes DFB dengan Aksi kerasPara pendukung Bayern München dan VfB Stuttgart melakukan protes keras terhadap DFB saat final Piala DFB berlangsung. Mereka menyebar spanduk raksasa dengan logo DFB yang dicoret-coret dan menyanyikan yel-yel bergantian.

Read more »