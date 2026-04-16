Kemenangan Bayern Muenchen atas Real Madrid di Liga Champions bertepatan dengan pesannya tentang toleransi dan keberagaman, saat Jerman menghadapi lonjakan ideologi ekstrem kanan. Penunjukan Vincent Kompany sebagai pelatih kepala menjadi simbol perlawanan terhadap intoleransi dalam sepak bola Jerman.

Pada 16 April 2026, pukul 11:23 WIB, suasana gegap gempita menyelimuti Stadion Allianz Arena di Muenchen, Jerman, saat para pesepak bola Bayern Muenchen merayakan kemenangan dramatis atas Real Madrid dalam leg kedua perempat final Liga Champions 2025/2026. Kemenangan ini memastikan langkah Bayern Muenchen ke babak semifinal dengan agregat 6-4 atas tim tamu.

Momen ini, yang diabadikan oleh ANTARA FOTO/Anadolu Agency/Halil/tom, tidak hanya menjadi simbol keperkasaan olahraga, tetapi juga membawa pesan yang lebih dalam bagi rakyat Jerman. Pemilihan Vincent Kompany sebagai pelatih kepala oleh Bayern Muenchen pada tahun 2024 telah mengirimkan sinyal kuat bahwa nilai-nilai kemasyarakatan, toleransi, dan keberagaman tetap menjadi pilar utama di Jerman, bahkan di tengah gejolak politik yang mengkhawatirkan. Jerman, seperti banyak negara Eropa lainnya, belakangan ini dihadapkan pada tantangan serius berupa menguatnya ideologi ekstrem kanan. Fenomena ini, yang sering kali tumbuh subur dalam lingkungan yang intoleran, rasis, dan xenofobia, telah merambah hingga ke ranah politik. Partai Alternatif untuk Jerman (AfD) menjadi salah satu indikator paling jelas, yang berhasil menempatkan 94 kadernya di parlemen federal (Bundestag). Saat ini, jumlah kursi AfD di Bundestag telah membengkak menjadi 150, mewakili separuh dari total 302 kursi oposisi, dan mereka menjadi lawan tangguh bagi koalisi yang dipimpin oleh Kanselir Friedrich Merz. Kenaikan popularitas kanan jauh ini sontak memunculkan kekhawatiran mendalam di kalangan masyarakat Jerman akan berbanding lurus dengan meningkatnya intoleransi. Pergulatan untuk mempertahankan keberagaman dan nilai-nilai demokrasi telah memicu gelombang demonstrasi besar pada tahun 2024 dan 2025. Namun, pertarungan melawan intoleransi tidak hanya berhenti pada aksi jalanan. Di ruang-ruang sosial lainnya, perjuangan ini justru menunjukkan bentuk-bentuk heroik yang lebih subtil namun tak kalah pentingnya. Salah satu arena pertempuran yang tak terduga namun sangat signifikan adalah dalam sistem sepak bola profesional Jerman. Divisi utama, Bundesliga, telah menjelma menjadi garis depan dalam memerangi intoleransi, dan kejutan datang dari raksasa sepak bola Jerman, Bayern Muenchen. Klub yang tak terhitung prestasinya di kancah domestik maupun Eropa ini membuat gebrakan besar pada tahun 2024 dengan menunjuk Vincent Kompany sebagai pelatih kepala. Penunjukan ini bukan sekadar sebuah keputusan taktis olahraga; Kompany tidak hanya menjadi pelatih berkulit hitam pertama di Bayern Muenchen, tetapi juga pelatih berkulit hitam pertama yang memimpin klub di Bundesliga. Meskipun demikian, dalam konteks sepak bola Jerman yang lebih luas, Kompany bukanlah orang kulit hitam pertama yang menduduki posisi kepelatihan. Sebelumnya, Daniel Thioune telah lebih dulu mencatat sejarah dengan melatih Vfl Osnabrück di divisi kedua Jerman (Bundesliga 2), serta pernah menukangi Hamburg SV, Fortuna Düsseldorf, dan Werder Bremen saat klub-klub tersebut berkompetisi di Bundesliga 2. Kisah Kompany dan Thioune ini menjadi bukti bahwa sepak bola Jerman semakin terbuka dan menjadi cerminan dari masyarakat yang lebih inklusif, sebuah pesan vital di tengah meningkatnya ancaman ekstremisme





