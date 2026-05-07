Bayern Muenchen Tersingkir dari Liga Champions Usai Imbang Lawan PSG

Vincent Kompany mengungkapkan kekecewaannya setelah Bayern Muenchen gagal melaju ke final Liga Champions 2025-2026 akibat kalah agregat dari PSG.

Pertandingan semifinal kedua Liga Champions musim 2025-2026 antara FC Bayern Muenchen dan Paris Saint-Germain ( PSG ) menyisakan luka mendalam bagi para pendukung Die Roten. Bertanding di hadapan publik sendiri di Allianz Arena, tim asuhan Vincent Kompany berjuang habis-habisan untuk membalikkan keadaan setelah hasil leg pertama yang tidak menguntungkan.

Laga yang berlangsung penuh tensi ini berakhir dengan skor imbang 1-1, yang secara otomatis membuat Bayern Muenchen tersingkir dengan agregat akhir 5-6. Meskipun tampil dominan dalam beberapa fase permainan, efektivitas PSG dalam memanfaatkan peluang terbukti menjadi pembeda utama dalam duel hidup mati ini. Para pemain Bayern tampak frustrasi karena meskipun mereka mampu menguasai lini tengah, mereka kesulitan menembus rapatnya pertahanan tim asal Prancis tersebut.

Kegagalan ini menjadi pukulan berat bagi ambisi klub Jerman tersebut untuk kembali mengangkat trofi bergengsi di Eropa tahun ini, mengingat mereka memiliki skuad yang sangat kompetitif. Usai peluit panjang berbunyi, pelatih kepala Vincent Kompany memberikan analisis mendalam mengenai jalannya pertandingan. Kompany mengakui bahwa PSG telah menjalankan strategi mereka dengan sangat sempurna, terutama dalam hal pressing ketat dan penciptaan ruang di lini serang. Menurutnya, kemampuan para penyerang PSG dalam mengeksploitasi celah kecil di pertahanan Bayern menjadi faktor kunci kemenangan Les Parisiens.

Di sisi lain, Kompany menyoroti performa anak asuhnya yang sebenarnya sudah menunjukkan progres solid dalam penguasaan bola. Bayern berkali-kali berada di posisi berbahaya dan hampir mencetak gol yang bisa mengubah momentum laga secara total. Namun, ketajaman di sepertiga akhir lapangan menjadi masalah utama yang menghambat langkah mereka. Kompany merasa bahwa tepat pada saat timnya akan melepaskan umpan silang menentukan atau melakukan sentuhan terakhir, lini belakang PSG tampil sangat disiplin dan mampu menghalau ancaman dengan efisien.

Gol telat yang dicetak oleh Harry Kane sempat memberikan harapan bagi para pendukung di stadion, namun itu tidak cukup untuk membawa mereka melaju ke babak final. Selain masalah teknis taktik, laga ini juga diwarnai oleh kontroversi kepemimpinan wasit asal Portugal, Joao Pinheiro. Fokus utama kekecewaan Kompany tertuju pada keputusan handball yang melibatkan pemain Konrad Laimer. Pelatih asal Belgia tersebut menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keputusan tersebut, karena menurut pengamatannya, tidak ada bukti jelas bahwa bola menyentuh tangan Laimer secara sengaja atau ilegal.

Kompany menekankan bahwa sebagai sebuah tim, mereka harus berani bertanggung jawab atas hasil akhir, baik itu kemenangan maupun kekalahan, namun ia merasa perlu menyuarakan ketidakadilan yang dirasakannya terkait keputusan wasit di lapangan. Baginya, momen-momen kecil seperti itu seringkali menjadi titik balik dalam pertandingan besar, dan dalam kasus ini, ia merasa timnya dirugikan oleh penilaian yang kurang tepat. Diskusi mengenai keputusan handball ini menjadi perdebatan hangat di kalangan penggemar dan pengamat sepak bola internasional, mengingat ketatnya persaingan di semifinal tersebut.

Dengan hasil ini, Paris Saint-Germain memastikan tiket mereka menuju partai puncak Liga Champions dan akan berhadapan dengan Arsenal di laga final yang sangat dinantikan. Bagi Bayern Muenchen, kekalahan ini menjadi bahan evaluasi besar bagi Vincent Kompany dan seluruh staf kepelatihan untuk memperbaiki performa tim. Meskipun gagal mencapai final, performa kolektif tim menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi besar untuk bersaing di level tertinggi sepak bola dunia.

Namun, kurangnya efisiensi dalam penyelesaian akhir dan kerentanan terhadap tekanan pressing tinggi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan sebelum musim depan dimulai. Para penggemar tetap memberikan dukungan penuh kepada Harry Kane dan rekan-rekannya, berharap bahwa kegagalan di semifinal kali ini akan menjadi batu loncatan untuk meraih kejayaan yang lebih besar di masa depan. Perjalanan panjang di kompetisi Eropa musim ini memberikan banyak pelajaran berharga tentang konsistensi dan ketenangan dalam menghadapi tekanan ekstrem di pertandingan krusial





KompasBola / 🏆 10. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bayern Muenchen PSG Liga Champions Vincent Kompany Sepak Bola

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jadwal dan Siaran Langsung Bayern Muenchen Vs PSG di Liga Champions 2025-2026Simak siaran langsung Bayern Muenchen vs PSG dalam lanjutan Liga Champions (UEFA Champions League) 2025-2026, Kamis (7/5/2026).

Read more »

Prakiraan Line Up Bayern Muenchen vs PSG di Liga ChampionsJadwal leg kedua semifinal Liga Champions Bayern Muenchen vs PSG yang digelar di Allianz Arena pada hari Rabu (6/5/2026) waktu setempat

Read more »

Link Live Streaming Bayern Muenchen Vs PSG di Leg ke-2 Semifinal Liga ChampionsInformasi live streaming Bayern Muenchen vs PSG di leg kedua semifinal Liga Champions akan tersedia di akhir artikel.

Read more »

PSG Unggul 1-0 atas Bayern Muenchen hingga Babak Pertama Liga ChampionsParis Saint-Germain memimpin 1-0 atas Bayern Muenchen pada babak pertama Liga Champions 2025-2026 berkat gol cepat Ousmane Dembele di menit ke-3.

Read more »

Kontroversi Handball Joao Neves Warnai Laga Semifinal Liga Champions Bayern Muenchen vs PSGWasit Joao Pinheiro memicu perdebatan panas setelah menolak memberikan penalti bagi Bayern Muenchen akibat dugaan handball Joao Neves dalam laga krusial semifinal Liga Champions melawan PSG.

Read more »

PSG Tekuk Bayern Muenchen di Semifinal Liga ChampionsParis Saint-Germain berhasil mengalahkan FC Bayern Muenchen lewat gol Ousmane Dembele pada leg kedua semifinal Liga Champions sekaligus menjadi tim pencetak gol terbanyak musim ini.

Read more »