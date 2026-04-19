Bayern Muenchen Juara Bundesliga 2025/2026, Raih Gelar ke-35

Bayern Muenchen mengunci gelar juara Bundesliga musim 2025/2026 pada pekan ke-30 setelah kemenangan dramatis 4-2 atas Stuttgart. Kemenangan ini memastikan dominasi Die Roten di kancah domestik untuk ke-35 kalinya dan yang kedua di bawah kepemimpinan Vincent Kompany.

Bayern Muenchen akhirnya memantapkan diri sebagai kampiun Bundesliga Jerman musim 2025/2026. Kepastian gelar ini diraih setelah tim Bavaria tersebut berhasil mengandaskan perlawanan Stuttgart dengan skor akhir 4-2 dalam laga pekan ke-30 yang digelar di Allianz Arena, Minggu, 19 April 2026. Kemenangan ini tidak hanya memberikan tambahan tiga poin krusial, tetapi juga secara matematis mengakhiri perburuan gelar oleh Borussia Dortmund yang berada di posisi kedua.

Dengan perolehan poin yang kini mencapai 79 dari 30 pertandingan, Bayern Muenchen telah menciptakan jarak yang tidak mungkin terkejar oleh Borussia Dortmund. Tim asal Signal Iduna Park itu baru mengumpulkan 64 poin dengan empat pertandingan tersisa. Sekalipun Dortmund berhasil menyapu bersih seluruh sisa laga mereka, pencapaian maksimal yang bisa diraih hanyalah 76 poin, yang masih tertinggal jauh dari poin yang sudah dikantongi oleh Bayern. Sementara itu, Stuttgart sendiri harus puas tertahan di peringkat keempat klasemen dengan total 56 poin. Pertandingan melawan Stuttgart tidak berjalan mulus bagi Bayern Muenchen. Tim tamu berhasil memberikan kejutan di menit ke-21 ketika Chris Führich membuka keunggulan bagi Stuttgart. Gol tersebut tercipta berkat umpan terobosan cermat dari Bilal El Khannous yang berhasil dieksekusi Führich dengan tendangan rendah yang tak mampu diantisipasi oleh kiper Bayern, Jonas Urbig. Namun, keunggulan Stuttgart tidak bertahan lama. Bayern Muenchen menunjukkan mental juara mereka dengan merespons cepat. Pada menit ke-31, Raphael Guerreiro berhasil menyamakan kedudukan melalui tap-in di depan gawang setelah menerima kiriman bola silang yang akurat dari Jamal Musiala. Gol penyama kedudukan ini membangkitkan semangat juang Die Roten. Hanya berselang dua menit kemudian, tuan rumah berhasil berbalik unggul. Sebuah serangan balik cepat yang dibangun oleh Bayern berujung pada gol Nicolas Jackson. Penyerang muda ini dengan tenang menuntaskan umpan datar dari Luis Díaz menjadi gol kedua bagi Bayern. Keunggulan Bayern semakin kokoh menjelang paruh pertama usai. Pada menit ke-37, Alphonso Davies menambah pundi-pundi golnya. Tembakan keras dari bek sayap asal Kanada itu sempat memantul pada pemain Stuttgart sebelum akhirnya mengecoh kiper Alexander Nübel, mengubah skor menjadi 3-1 hingga babak pertama usai. Momentum positif Bayern berlanjut memasuki babak kedua. | Di awal babak kedua, tepatnya pada menit ke-52, Bayern kembali menambah keunggulan. Harry Kane, yang baru saja masuk sebagai pemain pengganti, berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Gol tersebut tercipta memanfaatkan bola muntah hasil tepisan Nübel terhadap tendangan keras dari Leon Goretzka. Meskipun Stuttgart sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Chema Andrés pada menit ke-88, skor akhir 4-2 tetap bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, memastikan gelar juara Bundesliga untuk Bayern Muenchen. Gelar Bundesliga musim 2025/2026 ini merupakan trofi liga ke-35 bagi Bayern Muenchen dalam sejarah klub. Selain itu, ini juga menjadi gelar liga kedua yang berhasil dipersembahkan oleh pelatih Vincent Kompany sejak memegang kemudi tim. Perjalanan impresif Bayern di musim ini belum berakhir, karena mereka masih memiliki peluang untuk menambah koleksi gelar dengan berpartisipasi di DFB-Pokal dan Liga Champions, menunjukkan dominasi mereka di berbagai ajang. Susunan pemain yang diturunkan dalam laga krusial ini adalah sebagai berikut: Bayern Muenchen (4-2-3-1): Jonas Urbig; Alphonso Davies (Konrad Laimer 62'), Hiroki Ito, Kim Min-jae, Josip Stanisic (Deniz Ofli 85'); Leon Goretzka, Joshua Kimmich; Luis Díaz (Michael Olise 46'), Raphael Guerreiro (Bara Sapoko Ndiaye 76'), Jamal Musiala (Harry Kane 46'); Nicolas Jackson. Stuttgart (4-2-3-2): Alexander Nübel; Ramon Hendriks, Julian Chabot, Finn Jeltsch (Luca Jaquez 46'), Josha Vagnoman; Angelo Stiller (Chema Andrés 65'), Atakan Karazor; Chris Führich (Maximilian Mittelstädt 65'), Jamie Leweling (Ermedin Demirovic 76'), Bilal El Khannous; Tiago Tomás (Badredine Bouanani 85'). Performa apik Bayern Muenchen di musim ini menjadi sorotan, terlebih dengan kepemimpinan taktis Vincent Kompany yang kembali terbukti efektif. Dominasi ini juga menjadi sinyal kuat bagi rival-rival mereka di kompetisi Eropa mengenai kekuatan Bayern yang terus berkembang. Keberhasilan meraih gelar Bundesliga ke-35 menegaskan status Bayern sebagai salah satu klub sepak bola tersukses di dunia dan menjadi motivasi besar untuk meraih kesuksesan di ajang lainnya musim ini





Bayern Muenchen Bundesliga Juara Vincent Kompany Sepak Bola Jerman

