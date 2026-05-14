Bayer Leverkusen tengah mencari pengganti Kasper Hjulmand, yang terancam dipecat setelah kurang dari satu musim penuh memimpin tim. Mantan bek Chelsea, Filipe Luis, muncul sebagai kandidat terkuat, sementara manajer Girona, Michel, juga terus dipantau. Keputusan Leverkusen untuk bertindak sekarang ini menyoroti standar tinggi yang ditetapkan di BayArena pasca kemenangan gelar bersejarah mereka pada 2024.

Bayer Leverkusen bersiap untuk mengambil arah baru seiring mendekatnya akhir masa jabatan Kasper Hjulmand di BayArena. Mantan pelatih tim nasional Denmark itu berada di ambang pemecatan setelah rentetan hasil mengecewakan yang telah menghancurkan ambisi klub untuk lolos ke Liga Champions .

Mantan bek Chelsea, Filipe Luis, muncul sebagai kandidat terkuat untuk menggantikannya. Hjulmand terancam dipecat dari Bayer Leverkusen setelah kurang dari satu musim penuh memimpin tim. Pelatih berusia 54 tahun itu ditunjuk menyusul kepergian mendadak Erik ten Hag hanya dua pekan setelah dimulainya musim ini, namun ia kesulitan mengulangi kesuksesan yang membawa Werkself menjuarai Bundesliga pada 2024. Keraguan internal mengenai kesesuaian Hjulmand untuk peran tersebut telah berlangsung selama beberapa bulan.

Kekhawatiran tersebut kini mencapai puncaknya setelah kekalahan telak 3-1 dari Stuttgart, hasil yang hampir memastikan Leverkusen tersingkir dari perebutan tiket Liga Champions. Meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2027, petinggi klub dilaporkan siap untuk mengambil tindakan. Mantan bek Chelsea dan Atlético Madrid, Luis, muncul sebagai prioritas mengejutkan bagi jajaran direksi Leverkusen, menurut. Pemain berusia 40 tahun itu, yang menorehkan karier bermain penuh gelar di Eropa, beralih ke dunia kepelatihan bersama Flamengo pada September 2024.

Ia langsung meraih kesuksesan di Brasil, dengan mengantarkan timnya meraih gelar liga dan Copa Libertadores yang bergengsi sebelum hengkang pada Maret. Pejabat klub Fernando Carro dan Simon Rolfes dikenal sebagai pengagum pemain Brasil tersebut. Menariknya, tim perekrutan Leverkusen dilaporkan pernah mencoba merekrut Luis selama masa bermainnya, dan mereka kini memandang kecerdasan taktis serta rekam jejak kemenangannya sebagai pilihan yang sangat cocok untuk skuad saat ini. Statusnya sebagai pemain bebas transfer menjadikannya opsi yang sangat menarik dan mudah diakses.

Meskipun Filipe Luis tetap menjadi target utama, Leverkusen juga terus memantau manajer Girona, Michel. Pelatih berusia 50 tahun itu telah menunjukkan kinerja yang mengesankan di klub Spanyol tersebut sejak bergabung pada 2021, meskipun saat ini ia tengah terjebak dalam pertarungan sengit untuk menghindari degradasi di La Liga, di mana selisih poin antara peringkat kedelapan dan ke-19 hanya lima poin. Michel diperkirakan akan meninggalkan Girona pada akhir musim terlepas dari posisi akhir mereka di liga.

Kinerjanya selama tiga tahun terakhir telah menarik perhatian beberapa klub top Eropa, dan Leverkusen percaya gaya permainannya selaras dengan tradisi menyerang Werkself. Namun, keterlibatannya saat ini di kasta tertinggi Spanyol tetap menjadi faktor yang mempersulit. Keputusan Leverkusen untuk bertindak sekarang ini menyoroti standar tinggi yang ditetapkan di BayArena pasca kemenangan gelar bersejarah mereka pada 2024.

Harus mengganti Ten Hag begitu awal di musim ini memang menjadi pukulan telak, namun kegagalan meraih posisi empat besar di bawah asuhan Hjulmand dipandang sebagai langkah mundur yang tak dapat diterima bagi klub sekelas Bayer dengan sumber daya dan ambisi sebesar itu. Dengan pencarian pengganti yang sudah dimulai, dewan direksi mencari seorang pemimpin yang dapat memulihkan konsistensi dan identitas taktis.

Baik mereka memilih kecemerlangan muda Luis atau pengalaman Spanyol yang teruji dari Michel, perombakan besar-besaran pada proyek olahraga tampaknya tak terhindarkan musim panas ini saat mereka berupaya bersaing di papan atas klasemen sekali lagi





