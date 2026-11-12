Bayer Indonesia Luncurkan Program Nutrient Gap Initiative untuk Edukasi Gizi Ibu Hamil di Jawa Barat dan Tengah

Bayer Indonesia melalui program Nutrient Gap Initiative menargetkan enam ribu ibu hamil di Jawa Barat dan Tengah untuk meningkatkan pemahaman tentang gizi kehamilan, pencegahan stunting, dan pentingnya suplementasi mikronutrien MMS dalam mendukung kesehatan generasi mendatang.

Bayer Indonesia resmi meluncurkan inisiatif strategis bernama Nutrient Gap Initiative pada bulan Oktober 2024 dengan fokus utama mengedukasi ibu hamil tentang pentingnya asupan gizi yang seimbang.

Tantangan Akses Gizi Ibu Hamil Indonesia

Peluncuran program ini datang di tengah masih tingginya tantangan akses terhadap informasi kesehatan dan gizi yang memadai, khususnya bagi ibu hamil yang tinggal di komunitas dengan keterbatasan akses layanan kesehatan primer. Data dari Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 mencatat bahwa prevalensi anemia pada ibu hamil masih mencapai angka yang mengkhawatikan yaitu sebesar dua puluh tujuh koma tujuh persen.

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Di sisi lain, prevalensi stunting di Indonesia tercatat berada di angka delapan belas koma delapan persen pada tahun dua ribu dua puluh empat, dengan target nasional yang ambisius untuk menurunkannya menjadi delapan belas koma delapan persen pada tahun dua ribu dua puluh lima. Kondisi statistik tersebut menegaskan urgensi dari edukasi gizi yang dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan mendalam, termasuk melalui pemberdayaan tenaga kesehatan dan kader di lingkungan tempat tinggal mereka.

Fokus utama perhatian kesehatan maternal dan neonatal haruslah pada pemenuhan nutrisi selama seribu Hari Pertama Kehidupan atau dikenal sebagai HPK. Periode krusial ini dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun, dan berperan sangat penting dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Oleh karena itu, kebutuhan gizi ibu hamil perlu diperhatikan dengan ketat melalui penerapan pola makan yang beragam dan bergizi seimbang, serta pemeriksaan kehamilan secara rutin untuk memastikan suplementasi yang sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan.

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Peran Suplementasi MMS Ganda Penting

Salah satu bentuk suplementasi kunci yang diperkenalkan dalam edukasi kesehatan ibu hamil ini adalah Multiple Micronutrient Supplementation atau MMS. Suplemen tersebut mengandung kombinasi sepuluh vitamin dan lima mineral yang ditujukan khusus untuk membantu memenuhi kebutuhan mikronutrien selama masa kehamilan. Edukasi mengenai MMS menjadi semakin relevan setelah suplementasi mikronutrien ini resmi masuk dalam program nasional yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan pada bulan Oktober dua ribu dua puluh four sebagai bagian dari upaya penanggulangan kekurangan zat gizi.

Upaya memperluas pemahaman mengenai nutrisi kehamilan juga dilakukan melalui pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan berbagai pihak. Program Nutrient Gap Initiative dari Bayer Indonesia menargetkan edukasi bagi enam ribu ibu hamil di enam wilayah spesifik yaitu Jawa Barat dan Jawa Tengah. Program yang dilaksanakan secara kolaboratif bersama organisasi nonpemerintah reach52 ini menjangkau kabupaten Cianjur, Garut, dan Bogor di Jawa Barat, serta Pemalang, Brebes, dan Magelang di Jawa Tengah.

Edukasi Komunitas Nutrient Gap Initiative

Pelaksanaan lapangan melibatkan tiga puluh dua bidan dan delapan puluh kader kesehatan yang bertugas aktif menyampaikan informasi seputar gizi dan kesehatan kehamilan kepada masyarakat, khususnya keluarga petani yang tergabung dalam komunitas Better Life Farming. Metode edukasi dilakukan melalui pertemuan kelompok maupun kunjungan langsung ke rumah untuk menjangkau sasaran secara personal. Materinya mencakup kebutuhan gizi selama kehamilan, pemeriksaan antenatal care, pola makan beragam, kepatuhan mengonsumsi MMS, hingga pentingnya dukungan keluarga.

Para kader kesehatan juga mendapatkan pembekalan intensif dari bidan mengenai gizi pada periode seribu HPK, keluarga berencana, jarak kelahiran, dan suplementasi mikronutrien. Pendekatan humanis ini memungkinkan informasi kesehatan disampaikan melalui orang-orang yang sudah dikenal dan dipercaya masyarakat, sehingga lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Managing Director Bayer Indonesia, Kg Krishnamurthy, menekankan bahwa kedekatan dengan komunitas petani menjadi peluang strategis untuk memperluas akses informasi kesehatan.

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Melalui program ini, diharapkan para ibu mendapatkan pengetahuan dan dukungan yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan selama kehamilan, sekaligus mendukung terwujudnya keluarga dan generasi mendatang yang lebih sehat. Program ini juga menjadi bagian dari peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-62 dengan tema Sehat untuk Semua, menandakan komitmen bersama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan berpengetahuan.