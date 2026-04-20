Bayang-Bayang Otoritarianisme: Krisis Kepercayaan Gen Z Terhadap Rezim Baru Madagaskar

Gelombang penangkapan aktivis muda di Madagaskar memicu kekecewaan mendalam terhadap rezim baru yang dianggap gagal membawa perubahan nyata dan cenderung meniru gaya pemerintahan lama.

Kekecewaan mendalam kini menyelimuti benak kalangan muda di Madagaskar . Harapan yang sempat membuncah pasca-penggulingan rezim lama pada Oktober 2025 kini perlahan terkikis, berganti dengan ketakutan akan kembalinya praktik otoriter yang represif.

Penangkapan sejumlah aktivis Gen Z yang sebelumnya menjadi motor penggerak perubahan politik di negara tersebut menjadi indikator kuat bahwa rezim baru yang berkuasa di bawah kepemimpinan Kolonel Michael Randrianirina mungkin tidak membawa perbaikan fundamental yang dijanjikan. Empat aktivis muda terkemuka, yakni Herizo Andriamanantena, Miora Rakotomalala, Dina Randrianarisoa, dan Nomena Ratsihorimanana, ditangkap oleh aparat keamanan pada 12 April 2026. Penangkapan ini terjadi tepat dua hari setelah mereka terlibat dalam aksi demonstrasi damai yang menuntut transparansi jadwal pemilihan umum. Pengacara mereka, Aliarivelo Maromanana, menyatakan bahwa kliennya dituduh melakukan tindakan yang melemahkan keamanan negara serta keterlibatan dalam konspirasi kriminal, sebuah tuduhan yang ia tegaskan sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan hanya merupakan alat untuk membungkam oposisi. Situasi di Madagaskar semakin memanas mengingat rezim yang berkuasa saat ini lahir dari gelombang protes besar yang didorong oleh semangat perubahan dari kaum muda. Ketika Kolonel Michael Randrianirina mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada Oktober 2025, banyak pihak yang menaruh harapan besar akan adanya reformasi birokrasi dan keadilan sosial. Namun, klaim pemerintah melalui juru bicaranya, Harry Laurent Rahajason, yang menyatakan bahwa eksekutif tidak mengintervensi proses hukum, justru dianggap sebagai retorika kosong oleh publik. Pemisahan kekuasaan yang sering digaungkan pemerintah tampak tidak relevan di mata masyarakat sipil, terutama saat melihat pola intimidasi yang tetap sama dengan pemerintahan sebelumnya. Meskipun sebagian aktivis telah dibebaskan, kondisi fisik dan mental mereka yang sempat dirawat di rumah sakit menyisakan luka trauma yang mendalam. Penangkapan beruntun yang terus berlanjut hingga hari ini menjadi bukti nyata bahwa ruang demokrasi di negara kepulauan tersebut semakin menyempit, memicu kemarahan publik yang merasa hak-hak fundamental mereka terus diinjak-injak oleh penguasa. Lebih dari sekadar masalah kebebasan berpendapat, krisis kepercayaan ini berakar pada ketidakmampuan pemerintah untuk menjawab tantangan struktural yang menjerat negara berpenduduk 32 juta jiwa tersebut. Dengan PDB per kapita yang hanya berkisar di angka 545 dolar AS per tahun, Madagaskar tetap terjebak dalam kemiskinan ekstrem. Ketakandriana Rafitoson dari Transparency International Madagaskar menekankan bahwa penangkapan aktivis adalah sinyal bahaya bagi demokrasi. Ia menilai bahwa pemerintahan baru masih didominasi oleh elite lama yang sarat akan praktik korupsi dan nepotisme. Gen Z sebagai garda terdepan perubahan kini merasa dikhianati karena tidak adanya agenda reformasi konkret, terutama terkait sistem pemilu yang dianggap hanya memihak pada pemilik modal. Selain persoalan domestik, kekhawatiran publik juga meluas ke ranah geopolitik. Kedekatan rezim dengan Rusia, yang ditandai dengan pengiriman bantuan militer berupa tank dan helikopter, dinilai oleh para aktivis sebagai bentuk ketergantungan baru yang membahayakan kedaulatan negara. Elliot Randriamandrato, pemimpin gerakan Gen Z Madagasikara, menegaskan bahwa rakyat tidak akan tinggal diam melihat negara mereka hanya berganti wajah penguasa tanpa ada perubahan nasib yang nyata bagi masyarakat kecil. Tekanan dari dalam dan luar negeri kini menjadi ujian besar bagi masa depan stabilitas Madagaskar di masa depan





Madagaskar Gen Z Aktivisme Politik Hak Asasi Manusia Krisis Demokrasi

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MDB bersiap bantu negara terancam krisis akibat konflik globalPimpinan Bank Pembangunan Multilateral (MDB) memperkuat kerja sama untuk membantu negara-negara yang terancam mengalami krisis akibat tekanan global, termasuk ...

Read more »

Negara, Proyek Besar, dan Bayang-Bayang ”Rent Seeking”Kita berisiko membangun program besar dengan biaya besar, tetapi nilai tambah yang kecil.

Read more »

Negara, Proyek Besar, dan Bayang-Bayang ”Rent Seeking”Kita berisiko membangun program besar dengan biaya besar, tetapi nilai tambah yang kecil.

Read more »

Bandung, Bebas Aktif, dan Bayang-Bayang NekolimBebas aktif bukan posisi netral. Bebas aktif adalah posisi politik. Semangat tercermin dari cara Soekarno membayangkan Indonesia di panggung dunia.

Read more »

Krisis BBM Mengintai, Guru Besar UGM Tawarkan Solusi dari Nyamplung dan MalapariPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Diakui Orang Eropa, Buah dari RI Ini Bisa Jadi Solusi KrisisSukun, buah asli Nusantara, kini jadi incaran global. Kaya gizi dan cepat tumbuh, sukun dianggap solusi krisis pangan masa depan.

Read more »