Bayan Resources mengumumkan perubahan susunan direksi pasca keputusan RUPSLB 23 November 2026. Low Tuck Kwong tetap memegang kendali perusahaan meskipun tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama.

Perusahaan pertambangan batu bara PT Bayan Resources Tbk resmi mengumumkan perubahan signifikan pada susunan pengurus tertinggi perseroan. Direktur Utama PT Bayan Resources Tbk, Ary Bastari, bersama dengan Direktur PT Bayan Resources Tbk, Taufik Hidayat Kesatria, menjelaskan bahwa perubahan struktur direksi dan dewan komisaris ini merupakan hasil keputusan formal dari para pemegang saham. Keputusan tersebut disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Sahab Luar Biasa ( RUPSLB) yang telah berlangsung pada tanggal 23 November 2026.

Mekanisme Perubahan Direksi dan Komisaris

Pengumuman perubahan struktur manajemen ini dirilis melalui keterbukaan informasi publik oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari Jumat, 27 November 2026. Ary Bastari menegaskan bahwa penyesuaian susunan pengurus ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari. Langkah ini juga diambil untuk memastikan keberlangsungan usaha jangka panjang perseroan di masa yang akan datang. Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan struktur pengurusan dan pengawasan agar selaras dengan fungsi-fungsi strategis perusahaan.

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Proses perubahan tersebut didasarkan pada pertimbangan matang dari para pemegang saham yang memiliki hak suara. Mekanisme pengusulan calon anggota direksi dan dewan komisaris baru dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para pemegang saham baru telah menjalankan hak mereka untuk mengusulkan nama-nama kandidat dan memberikan persetujuan pengangkatan melalui mekanisme RUPS. Hal ini memastikan bahwa setiap anggota pengurus baru telah memenuhi standar kompetensi dan legalitas yang diperlukan.

Status Dato Low Tuck Kwong dan Strategi Bisnis

Salah satu fokus utama dari pengumuman ini adalah perubahan jabatan bagi tokoh kunci, Dato Low Tuck Kwong. Ary Bastari menjelaskan bahwa Low Tuck Kwong tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan. Faktor usia serta kebutuhan Perseroan pada masa mendatang menjadi pertimbangan utama dalam keputusan ini. Keputusan penonaktifannya dari jabatan eksekutif tersebut telah resmi tertuang dalam keputusan RUPSLB tanggal 23 November 2026. Meskipun demikian, peran Low Tuck Kwong tidak sepenuhnya terhenti dalam ekosistem perusahaan.

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Ary Bastari menekankan bahwa perubahan jabatan ini tidak mengubah arah maupun strategi bisnis Perseroan secara fundamental. Dato Low Tuck Kwong, dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham, tetap berpartisipasi dalam pengambilan keputusan strategis yang memerlukan persetujuan pemegang saham. Partisipasi ini dilakukan dengan tetap memperhatikan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing organ Perseroan sesuai dengan anggaran dasar. Dengan kata lain, Low Tuck Kwong tetap memiliki suara dalam keputusan-keputusan besar yang menyangkut kepentingan pemilik saham.

Perseroan menegaskan bahwa fokus strategis mereka tetap sama sebelum adanya perubahan struktur manajemen. Ary Bastari menyatakan bahwa Perseroan tetap berfokus pada peningkatan produksi batu bara sebagai komoditas utama. Selain itu, perusahaan juga berkomitmen pada optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang telah dimiliki guna mendukung keberlanjutan dan pengembangan kegiatan usaha. Tidak ada perubahan rencana pengembangan usaha yang diputuskan sehubungan dengan perubahan susunan direksi ini. Komitmen terhadap target pengembangan usaha di masa depan tetap dipertahankan tanpa adanya gangguan strategis.

Konteks Kepemilikan Saham dan Hubungan Afiliasi

Kabar mengenai perubahan struktur manajemen ini juga harus dipahami dalam konteks transaksi kepemilikan saham yang terjadi sebelumnya. Ary Bastari menegaskan bahwa pengendali saham PT Bayan Resources masih dipegang oleh Dato Low Tuck Kwong. Transaksi pembelian saham oleh PT Jhonlin Baratama tidak mengakibatkan perubahan pengendalian atas Perseroan. Dengan demikian, kendali atas Perseroan tetap berada pada pihak pengendali yang sama sebagaimana sebelum dilakukannya transaksi tersebut. Hal ini menjamin stabilitas kepemilikan dan arah perusahaan tetap di bawah pengaruh Dato Low Tuck Kwong.

Manajemen Perseroan juga telah mengkaji latar belakang pendidikan, pengamanan profesional, serta kompetensi dari masing-masing anggota direksi dan dewan komisaris baru. Evaluasi ini mencakup keahlian, pendidikan, keanggotaan organisasi, pengetahuan dalam sektor pertambangan batu bara, pengalaman kerja, serta reputasi baik. Ary Bastari mengungkap bahwa terdapat anggota direksi yang memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham baru, yakni PT Jhonlin Baratama. Liana Saputri adalah putri dari pemegang saham PT Jhonlin Baratama dan menjabat sebagai Direksi.

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Selain itu, Daud Kala' Bombang juga disebutkan sebagai Direktur Utama PT Jhonlin Baratama. Meskipun demikian, Ary Bastari memastikan bahwa Liana Saputri dan Daud Kala' Bombang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pengendali Perseroan, yaitu Dato Low Tuck Kwong. Anggota direksi lainnya dan seluruh anggota dewan komisaris juga tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan maupun pemegang saham PT Jhonlin Baratama. Penjelasan rinci mengenai struktur afiliasi ini diberikan untuk transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi pasar modal.