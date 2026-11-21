BAW resmi memamerkan MPV listrik M8 dan M8 Flagship di GAW 2026. Kendaraan seven-seater hingga nine-seater ini dibanderol mulai Rp 699 juta OTR Jakarta.

Beijing Automobile Works atau BAW secara resmi memperkenalkan mobil MPV listrik bertenaga tinggi, BAW M8, pada ajang Gaikindo Auto Week (GAW) 2026. Peluncuran model kendaraan penumpang ini dilakukan di ICE BSD, Tangerang, sebagai bagian dari agenda pameran otomotif terbesar di Indonesia. Pengungkapan ini menandai langkah strategis BAW untuk memperluas jangkauan pasar kendaraan listrik di sektor transportasi keluarga.

Detil Spesifikasi Varian Harga M8

BAW M8 hadir sebagai solusi mobilitas premium yang ditawarkan dalam tiga varian berbeda dengan konfigurasi tempat duduk yang variatif. Varian pertama adalah Premium 7-Seater yang dibanderol dengan harga Rp 699 juta. Untuk versi Premium dengan kapasitas 9-Seater, konsumen diwajibkan merogoh kocek sebesar Rp 729 juta. Sementara itu, varian tertinggi yaitu Flagship 7-Seater ditawarkan dengan harga Rp 749 juta. Seluruh harga tersebut sudah termasuk status on the road (OTR) Jakarta.

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Strategi Pemasaran Weiqiao Smart Auto

Du Richard, Vice General Manager of Weiqiao Smart Auto International Co., Ltd., menyatakan bahwa konsep Everyone Is VIP menjadi filosofi utama di balik kehadiran M8. Ia menjelaskan bahwa perusahaan ingin menghadirkan pengalaman mobilitas premium yang dapat dinikmati oleh setiap penumpang di dalam kabin. Desain kabin yang besar ini dirancang untuk memastikan kenyamanan maksimal bagi pengguna, baik untuk kebutuhan harian maupun perjalanan jarak jauh.

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Pendapat Sales Director PT BAW

BAW M8 memiliki dimensi panjang mencapai 5.317 mm dengan jarak sumbu roda sebesar 3.200 mm. Desain eksterior kendaraan ini menonjolkan penggunaan Sunset Glow Headlights dan Galaxy Sequential Taillights yang memberikan kesan modern. Bernie Sutarman, Sales Director PT BAW Automobile Trading Indonesia, menekankan bahwa ketiga varian tersebut disiapkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang berbeda. Ia menjelaskan bahwa melalui tiga pilihan varian, perusahaan ingin memberikan fleksibilitas bagi konsumen dalam memilih kendaraan sesuai kebutuhan mobilitas mereka.

Inovasi Interior dan Fitur Kabin

Interior BAW M8 mengusung konsep Clean Luxury Cabin yang terlihat rapi dan fungsional. Fitur unggulan di dalam kabin meliputi layar tengah model floating display yang memudahkan akses informasi dan kontrol kendaraan. Konfigurasi kursi yang ditawarkan meliputi pilihan untuk tujuh dan sembilan penumpang, memberikan opsi bagi keluarga besar atau sektor transportasi komersial. Kehadiran fitur-fitur ini mendukung komitmen BAW dalam menyediakan kendaraan listrik yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga mewah.