Batu Bara Tetap Jadi Tulang Punggung Energi Nasional, Eksportir Terbesar di 2021

Indonesia tetap mengandalkan batu bara sebagai sumber energi utama, dengan ekspor mencapai USD 3,77 miliar pada September 2021. Pihak pemerintah menekankan bahwa transisi energi harus dilakukan secara bertahap, sementara produksi batu bara di tahun 2025 mencapai 790 juta ton, melampaui target. Batu bara masih menjadi prioritas untuk kebutuhan domestik dan ekspor.

Kapal tongkang pengangkut batu bara lepas jangkar di Perairan Bojonegara, Serang, Banten, Kamis (21/10/2021). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor produk pertambangan, termasuk batu bara , pada September 2021 mencapai nilai USD 3,77 miliar.

Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan tetap menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia. Bahlil, sebagai salah satu tokoh pemerintah, menyatakan bahwa Indonesia memiliki cadangan batu bara yang melimpah, sehingga masih relevan digunakan dalam konteks ketahanan energi global. Ia juga menegaskan bahwa transisi energi tidak bisa dilakukan secara terburu-buru, terutama ketika beberapa negara maju kembali memanfaatkan energi fosil seperti batu bara.

Amerika Serikat dan Eropa, misalnya, kini membuka opsi kembali menggunakan batu bara, bahkan meminta Indonesia untuk menyediakan 20 juta ton per tahun. Bahlil menekankan bahwa pemerintah harus mengutamakan kepentingan nasional dan efisiensi dalam menentukan kebijakan energi. Ia mengatakan bahwa batu bara masih harus digunakan untuk menjaga stabilitas listrik dan menghindari kenaikan harga listrik yang berdampak pada rakyat.

Selain itu, data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa produksi batu bara Indonesia sepanjang tahun 2025 mencapai 790 juta ton. Meskipun mengalami penurunan sekitar 5,5% dibandingkan tahun sebelumnya, angka ini masih melampaui target produksi yang ditetapkan, yaitu 739,6 juta ton. Dari total produksi tersebut, sekitar 514 juta ton atau 65,1% dialokasikan untuk pasar ekspor, sementara kebutuhan domestik melalui skema domestic market obligation (DMO) mencapai 254 juta ton atau sekitar 32%.

Sisanya, sekitar 22 juta ton, disimpan sebagai cadangan untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional. Dengan kondisi tersebut, pemerintah menilai bahwa batu bara masih menjadi tulang punggung energi nasional, setidaknya dalam jangka menengah, sembari tetap menjalankan agenda transisi energi secara bertahap.





