Batasan dan Mekanisme Alih Daya Menurut UU Ketengakerjaan Pasal 95-101

Aturan alih daya pekerjaan dibatasi pada jasa penunjang sesuai Pasal 95 hingga 101 UU Ketenagakerjaan dengan mekanisme peralihan hubungan kerja yang jelas.

Undang-Undang Ketenagakerjaan menetapkan batasan ketat mengenai praktik alih daya pekerjaan yang diatur dalam Pasal 95 hingga Pasal 101. Aturan ini dirancang untuk melindungi hak pekerja sekaligus membuka peluang bagi tenaga kerja outsourcing untuk beralih status menjadi karyawan perusahaan pengguna secara langsung.

Ketentuan Pasal 95 tentang Perjanjian Tertulis

Perusahaan pengguna diperbolehkan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis. Kegiatan yang dialihdayakan dibatasi hanya pada jasa penunjang atau pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi inti. UU Ketenagakerjaan memberikan contoh spesifik seperti layanan kebersihan, penyediaan makanan bagi pekerja, tenaga pengamanan, serta penyediaan angkutan pekerja.

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Untuk sektor pertambangan dan perminyakan, baik perusahaan milik negara maupun swasta hanya dapat menggunakan alih daya untuk jasa penunjang di bidang tersebut. Pelaksanaannya harus dilakukan melalui anak perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas. Ketentuan ini memastikan transparansi dalam rantai penyediaan jasa penunjang di industri strategis.

Struktur Kepemilikan Khusus bagi Badan Usaha Milik Negara

Bagi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, pekerjaan yang boleh dialihdayakan juga harus berupa jasa penunjang atau yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan utama perusahaan. Perusahaan penerima alih daya diwajibkan merupakan anak perusahaan BUMN berbentuk perseroan terbatas. Struktur kepemilikan ini dimaksudkan untuk menjaga agar fungsi utama BUMN tidak terdisrupsi oleh layanan non-inti.

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Mekanisme Peralihan Hubungan Kerja ke Perusahaan Pengguna

Apabila perusahaan pemberi pekerjaan menggunakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi demi hukum hubungan kerja beralih dari perusahaan alih daya kepada perusahaan pemberi pekerjaan. Mekanisme ini bersifat otomatis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk memastikan kepastian nasib tenaga kerja.

Apabila perusahaan pemberi pekerjaan tidak melaksanakan peralihan hubungan kerja berdasarkan nota pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan, pekerja dapat meminta pengesahan nota tersebut kepada pengadilan negeri setempat. Permohonan ini dapat diajukan setelah dilakukan perundingan bipartit tetapi tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak berunding. Langkah hukum ini harus dilakukan setelah pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan selesai dilaksanakan.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Perusahaan Penerima Alih Daya

Hubungan kerja perusahaan alih daya dan pekerjanya tetap wajib didasarkan pada perjanjian kerja tertulis, baik berupa perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Bentuk kontrak ini menjadi dasar hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak dalam menjalankan operasional.

Perusahaan alih daya bertanggung jawab penuh atas syarat kerja, pengembangan kompetensi, perlindungan, upah, jaminan sosial, kesejahteraan, dan penyelesaian perselisihan bagi pekerjanya. Tanggung jawab ini tidak dapat dialihkan kepada perusahaan pengguna selama masa perjanjian alih daya masih berlaku. Pekerja memiliki hak penuh untuk menagih kesejahteraan sesuai standar yang ditetapkan oleh regulasi ketenagakerjaan nasional.